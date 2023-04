Final Fantasy 16 devient le jeu le plus attendu du moment et détrône Zelda Tears of the Kingdom

Comme chaque mois, le magazine japonais Famitsu dévoile le classement des jeux auxquels ses lecteurs ont le plus envie de jouer en ce moment. Or, alors que Zelda Tears of the Kingdom occupait la première place depuis un certain temps, Final Fantasy 16 est venu lui récupérer son trône. Dans les deux cas, il ne faudra plus attendre très longtemps avant de mettre la main sur les deux titres.

Les joueurs (et leurs portemonnaies) ont du souci à se faire pour les mois à venir, au vu des très grosses sorties qui se profilent. Entre Zelda : Tears of the Kingdom, Star Wars Jedi : Survivor, Final Fantasy 16 ou encore Starfield, pour ne citer qu’eux, la planète jeu vidéo est très mouvementée en ce moment. Pour ceux qui ne pourront pas jouer à tout, difficile donc de faire son choix parmi tous ses titres. C’est pourtant ce qu’a demandé le magazine Famitsu à ses lecteurs, dans son sondage mensuel.

Sans surprise, le prochain Zelda a occupé la première place pendant plusieurs mois. Après le succès phénoménal de Breath of the Wild, sa suite spirituelle est attendue au tournant par les joueurs du monde entier — nous y compris. Mais le mois d’avril a vu ce classement quelque peu bousculé. En effet, les lecteurs de Famitsu ont élu un nouveau roi… et là encore, nous ne sommes pas vraiment sur une surprise, puisqu’il s’agit de Final Fantasy XVI.

Final Fantasy 16 a tapé dans l’œil des joueurs

Voici donc le top 10 des jeux auxquels les lecteurs de Famitsu ont le plus envie de jouer en ce moment :

Final Fantasy XVI (PS5) — 965 votes The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) – 959 votes Pikmin 4 (Nintendo Switch) — 514 votes Street Fighter 6 (PS5) – 477 votes Final Fantasy VII Rebirth (PS5) — 461 votes Pragmata (PS5) — 292 votes Like a Dragon 8 (PS5) – 214 votes Ys X (Nintendo Switch) — 166 votes Like a Dragon 8 (PS4) – 164 votes Mega Man Battle Network Legacy Collection (Nintendo Switch) – 159 votes

À n’en pas douter, le State of Play de Sony entièrement dédié à Final Fantasy 16 diffusé la semaine dernière, qui a présenté le jeu en profondeur, a porté ses fruits auprès des joueurs japonais. Il ne reste plus qu’à espérer que celui-ci sera à la hauteur des attentes. Tears of the Kingdom, de son côté, a presque déjà convaincu tout le monde avant même sa sortie.