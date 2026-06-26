Steam Machine : Valve rétropédale sur les performances réelles de sa console, elle est moins puissante que promise

En plus de son prix qui a fait couler autant d'encre que de larmes, un autre point a suscité la méfiance des joueurs envers la Steam Machine : ses performances promises par Valve. Face à l'avalanche de critiques (et la publication de tests en conditions réelles qui contredisent ses dires), le constructeur a fini par modifier discrètement sa fiche produit.

Steam Machine

Cette semaine, Valve a lancé les précommandes pour sa très attendue Steam Machine. Pour les joueurs, l'événement a finalement tourné à la douche froide. Le prix affiché, premièrement, a encore du mal à passer : 1039 € pour la version 512 Go de stockage et sans manette, c'est beaucoup plus que ce qu'on espérait au moment de l'annonce. Mais soit, celui-ci se justifie au moins (en partie, mais passons) par la crise des composants qui sévit depuis des mois.

En revanche, Valve n'a plus vraiment le droit à l'erreur avec une stratégie pareille. Alors forcément, quand le constructeur promet sur son site que son PC de salon peut faire tourner des jeux AAA récents en 4K et 60 FPS, quelques dents ont commencé à grincer. En effet, il paraissait extrêmement optimiste, étant donné sa fiche technique, d'espérer atteindre de telles performances sur une telle machine. Et, de fait, les tests récemment publiés débunkent complètement cette promesse.

Valve revoit à la baisse les performances promises sur sa Steam Machine

En résumé, la Steam Machine a bien du mal à atteindre les sacro-saints 60 FPS à résolution élevée. Sur Crimson Desert par exemple, même 30 FPS en 1440p est une épreuve. En réalité, la promesse de Valve se vérifie plutôt sur les AAA plus anciens. Pas vraiment de la publicité mensongère donc, mais largement de quoi décevoir les joueurs non informés qui espéreraient acheter un PC de compétition pour 1000€ et des poussières.

Sur le même sujet — Après la Steam Machine, la PS6 et la Xbox Helix pourraient elles aussi coûter plus de 1000 € selon les experts

Le constructeur a donc décidé de prendre les devants pour de nouveau s'attirer les foudres de sa communauté. Plutôt qu'un communiqué officiel, il faudra se contenter d'une légère modification de la fiche produit de la Steam Machine. En lieu et place du “4K 60 FPS avec le FSR”, on, trouve désormais la mention “Jusqu'à une résolution 4K avec le FSR  4.1”. Une petite précision qui a toute son importance.


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