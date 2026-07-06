Android Auto : le cauchemar des problèmes de connexion est de retour, à peine un mois après sa correction

Android Auto accumule les bugs et certains sont pour le moins handicapants. Après avoir reçu un correctif pour résoudre ses problèmes de connexion qui s’enchaînaient depuis plusieurs mois, l’application recommence à dysfonctionner.

Sur Android Auto, la série noire amorcée depuis au moins le début de l’année se poursuit et les bugs se suivent, mais ne se ressemblent pas : dysfonctionnement des commandes vocales, disparition de l’icône de signal réseau de la barre de statut…

Et alors que les automobilistes pensaient enfin être débarrassés du cauchemar éveillé que représentaient les coupures de connexion et les plantages d’écran, voilà qu’Android Auto bugue de nouveau. Les utilisateurs déplorent en effet des problèmes de déconnexions après avoir installé la version 17.2 de l’application.

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Android Auto souffre encore de problèmes de connexion

Ça ressemble à une mauvaise blague, mais ça n’en est pas une. Cela ne fait même pas un mois que Google a déployé une mise à jour destinée à résoudre les problèmes de déconnexions qu’Android Auto enchaîne depuis plusieurs mois et l’application connaît déjà de nouveaux dysfonctionnements.

Selon les témoignages publiés sur Reddit et repérés par nos confrères d'Android Authority, les conducteurs rencontrent des déconnexions fréquentes et aléatoires – avec des durées variables, allant de quelques secondes à plusieurs minutes –, ainsi que des plantages systématiques lors du lancement d’un contenu audio.

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Encore une fois, on ignore l’origine exacte de ces problèmes. Mais les plaintes convergent vers un même élément déclencheur : la mise à jour d’Android Auto vers la version 17.2.662404, déployée le 3 juillet. Ce que nous apprennent également les signalements, c’est qu’un large panel de smartphones Android est touché par ces nouveaux dysfonctionnements – et ce ne sont pas uniquement des Google Pixel.

Puisqu’aucune solution n’est connue à l’heure actuelle, les utilisateurs ayant installé la mise à jour rétropédalent ; mais pour certains, cela ne suffit pas à corriger le problème. Il n’y a plus qu’à espérer que Google ne tardera pas trop à corriger ce dysfonctionnement – et pour de bon, cette fois-ci.