Cette nouvelle option de Meta permet aux parents d’épier les conversations IA de leurs ados

Meta ajoute une corde à ses outils de supervision parentale. Les parents pourront suivre les grands thèmes abordés par leurs ados avec l'assistant IA du groupe sur Facebook, Instagram et Messenger.

Meta ferme des comptes Facebook Instagram
Crédits : 123RF

Les assistants conversationnels ont pris une place inattendue chez les adolescents. Ils posent leurs questions d'école, demandent des conseils santé ou cherchent des idées de tenue. Les géants du secteur accélèrent donc sur le contrôle parental. OpenAI a lancé en septembre un dispositif pour lier un compte parent à celui d'un mineur et encadrer les réponses du chatbot. Régulateurs et familles réclament plus de visibilité sur ces échanges privés, parfois sensibles.

Meta s'inscrit dans cette dynamique avec une option déployée ce jeudi. Le groupe avait annoncé en octobre tout un arsenal d'outils de supervision dédiés aux chatbots de ses applications. L'une de ces promesses prend enfin forme. Un nouvel onglet informe les parents des sujets traités par leur ado avec Meta AI.

Meta AI révèle aux parents les sujets abordés par leurs ados sur sept jours

Dans un billet de blog, Meta détaille le fonctionnement de cette nouveauté. Un onglet baptisé “Insights” apparaît dans le hub de supervision, accessible depuis l'application ou sur le web. Il liste les grands thèmes discutés par l'adolescent avec Meta AI au cours des sept derniers jours. Les catégories couvrent l'école, l'écriture, le divertissement, le mode de vie, les voyages ou encore la santé. Chaque rubrique se décline en sous-catégories. Le mode de vie regroupe par exemple la mode, la gastronomie ou les vacances. La santé rassemble la forme physique, la santé physique et la santé mentale.

L'option est active aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et au Brésil. Meta promet un déploiement mondial dans les semaines à venir. Les parents ne voient pas les messages complets, seulement un résumé thématique.

Cette mise à jour arrive dans un contexte tendu pour le groupe. En janvier, Meta avait suspendu l'accès des mineurs à ses personnages IA, des avatars programmés pour incarner un rôle ou une célébrité. La décision était tombée quelques jours avant un procès au Nouveau-Mexique. Meta a fini par perdre cette affaire pour manquement à la protection des mineurs. Le groupe annonce aussi la création d'un AI Wellbeing Expert Council, chargé d'orienter ses produits IA pour ados.


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