WhatsApp : les comptes gérés par un parent débarquent pour renforcer la sécurité des plus jeunes

WhatsApp lance les comptes gérés par un parent. Cette fonctionnalité inédite permettra à ces derniers de contrôler l’usage que leurs enfants ont de la célèbre application de messagerie afin de mieux les protéger.

WhatsApp est une application de messagerie instantanée qui s’est imposée au sein des foyers. Pour se rendre encore plus indispensable auprès des familles et renforcer la sécurité des plus jeunes, la plateforme lance une nouvelle fonctionnalité qui devrait rassurer plus d’un adulte : les comptes gérés par un parent (au sens large : père, mère, représentant légal).

Cette nouveauté offre davantage d’options aux tuteurs légaux pour protéger les enfants de moins de 13 ans dont ils ont la charge. Concrètement, elle limite leur utilisation de l’application aux messages et aux appels, les comptes gérés n’auront donc pas accès aux fonctionnalités comme Meta AI, les chaînes et le statut, le partage de localisation ou encore le verrouillage des discussions ou de l’application.

Lire aussi : WhatsApp prépare une version premium pour vous faire passer à la caisse

Il s’agit davantage de supervision parentale que de surveillance : cette fonctionnalité n’a pas pour vocation d’abolir l’intimité des jeunes. WhatsApp conserve sa ligne de conduite : toutes les conversations des pré-ados demeureront privées et protégées par le chiffrement de bout en bout.

Pour configurer le compte géré par un parent, il faudra vous équiper du smartphone de votre enfant avec WhatsApp téléchargé. Une fois la langue choisie, il faut :

Appuyer sur Plus d’options

Sélectionner Créer un compte géré par un parent.

Enregistrer le numéro de votre enfant

Saisir sa date de naissance

Appuyer sur Continuer

Scanner le QR code avec votre smartphone

Appuyer sur Accepter et Continuer

et Confirmer que vous avez plus de 18 ans

Créer un code PIN parental à 6 chiffres – à ne pas communiquer à votre enfant

– à ne pas communiquer à votre enfant Le confirmer et appuyer sur Suivant puis Terminé

puis Reprendre le smartphone de votre enfant et saisir votre code PIN parental

Appuyer sur Continuer.

Grâce à cette configuration, seul le parent peut modifier les paramètres de confidentialité pour les adapter à l’expérience familiale souhaitée. Il sera également le seul à pouvoir approuver les messages et invitations à rejoindre un groupe provenant d’un contact inconnu. Il recevra également une notification à chaque activité importante détectée sur le compte géré, comme lors de l’ajout d’un contact. À ses 13 ans, le jeune pourra migrer vers un compte WhatsApp standard.

WhatsApp indique que le déploiement de cette fonctionnalité inédite sera progressif et interviendra au cours des mois à venir. Pour en profiter, la dernière version de l’application (Android ou iOS) est nécessaire.