EMUI 10.1 : Huawei a déployé la mise à jour sur ces 39 smartphones

EMUI 10.1 est d’ores et déjà disponible sur 39 smartphones Huawei et Honor, annonce fièrement la marque chinoise. Le déploiement de la mise à jour sur ces terminaux est en effet arrivé à son terme dans le monde entier. D’autres téléphones pourront bientôt installer la nouvelle version d’EMUI dans les semaines à venir, promet Huawei.

Souvenez-vous : en mars dernier, Huawei levait le voile sur une nouvelle itération d’EMUI lors de la présentation des P40, P40 Pro et P40 Pro+. Sobrement baptisée EMUI 10.1, l’interface comprend son lot de nouveautés, dont l’intégration des Huawei Mobile Services (ou HMS), l’assistant vocal Célia, le service d’appels vidéo Meetime ou encore un mode écran partagé natif.

Sur le même sujet : Huawei présentera la mise à jour EMUI 11 d’ici septembre 2020, c’est officiel

La liste des smartphones Huawei et Honor déjà passés à EMUI 10.1

Dans la foulée, Huawei s’engageait à déployer la mise à jour sur les smartphones de son catalogue, et celui de sa filiale Honor, dans le courant de l’été. Dans une publication apparue sur Sina Weibo, le réseau social, le groupe annonce qu’EMUI 10.1 a d’ores et déjà été déployé dans le monde entier sur 39 smartphones et tablettes. Voici la liste complète :

Dans la suite de sa communication, Huawei s’est aussi engagé à déployer la mise à jour sur d’autres terminaux dès que possible. Pour installer la mise à jour EMUI 10.1 sur votre smartphone, si celui-ci est compatible, il suffit de vous rendre dans les Paramètres, puis dans Système, puis dans Mise à jour logicielle et de cliquer sur Rechercher les mises à jour.