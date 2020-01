Où acheter le Honor View 20 pas cher : les meilleures offres

Le smartphone Honor View 20 fait l’objet d’un bon plan du côté de l’enseigne en ligne Cdiscount. Il est possible de l’avoir au prix de 359.99 € dans sa variante embarquant 256 Go de mémoire interne et 8 Go de mémoire RAM.

💰Quels marchands proposent le Honor View 20 au meilleur prix ?

La meilleure offre pour se procurer le smartphone Honor View 20 se trouve du côté de l’enseigne en ligne Cdiscount. Il est disponible au tarif de 359.99 € dans sa variante avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne via l’intermédiaire d’un vendeur tiers.

📱Pourquoi acheter le Honor View 20 ?

Pour l’excellent rapport qualité prix qu’il propose et son design magnifique Le smartphone est équipé d’un écran IPS LCD de 6,4 pouces avec définition FHD+ et résolution 2310 x 1080 pixels (398 ppp). La dalle propose un ratio de 19,25:9 et un ratio corps-écran de 85,7%, le rapprochant du tout borderless. Ce dernier offre un confort d’affichage incomparable, d’autant que le trou renfermant le capteur frontal est particulièrement discret. On a bien sûr affaire au SoC Kirin 980 gravé en 7nm déjà présent sur le Huawei Mate 20.

Il est couplé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage selon les variantes (extensible via microSD). On retrouve également une batterie de 4000 mAh avec système de recharge rapide très performant de 22,5w qui en fait un champion de l’autonomie. Le GPU Turbo 2.0 est de la partie, tout comme le système de refroidissement The Nine pour assurer de grosses performances en jeu sans que le mobile ne chauffe trop. On apprécie également la présence du port jack, placé sur la bordure supérieure du smartphone.

🤔Les différences entre le Honor 20 et Honor View 20

Les deux smartphones se ressemblent beaucoup, et certaines personnes les confondent. Même s’ils embarquent tous les deux le même processeur, il existe cela dit quelques différences notoires. Le Honor View 20 dispose d’un batterie avec une capacité plus élevée avec ses 4000 mAh, contre 3750 mAh pour le Honor 20. Coté photo, le Honor 20, malgré la multiplication des modules, est à peine meilleur que le Honor View 20, qui souffrait à peu près des mêmes défauts avec notamment l’absence d’un téléobjectif pour le zoom ni stabilisation optique. Les deux appareils sont donc à égalité dans ce domaine.

Pour ceux qui veulent étendre la mémoire de stockage interne, n’oubliez pas que le Honor View 20 offre une extension de stockage via carte microSD, ce qui n’est pas le cas du Honor 20. Enfin, coté design, les deux appareils se ressemblent énormément. Ils arborent tous deux un design assez similaire, avec notamment un écran poinçonné qui abrite le capteur photo frontal. L’épaisseur des bordures est assez similaire et de face on voit clairement que le Honor 20 s’inspire du View 20. Peu de différences également en matière de poids et de taille, même si le View 20 est un petit poil plus imposant.