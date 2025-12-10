Google Photos : cette nouveauté tant attendue contourne enfin l’un des plus gros obstacles pour les amateurs de photographie

Si vous faites de la photo, le format RAW vous est peut-être familier. Mais volumineux et exigeants, ces fichiers ne sont pas toujours compatibles avec les éditeurs. Google fait donc évoluer son application Photos sur le web pour vous offrir une gestion plus fluide de ce format.

Les photos au format RAW sont devenues un incontournable pour les utilisateurs qui désirent exploiter le plein potentiel de leur appareil photo – qui est, bien souvent désormais, celui de leur smartphone. Ces fichiers offrent une qualité d’image supérieure et une plus grande liberté en post-traitement.

Mais ces atouts ont un prix : les images dans ce format sont inévitablement bien plus lourdes et ne sont pas toujours prises en charge par les différents éditeurs photo. C’est notamment le cas de Google Photos. La firme de Mountain View ayant la ferme intention d’imposer son application comme une plateforme d’édition incontournable, elle a entrepris de mettre à jour la façon dont les fichiers RAW sont gérés sur l’interface web.

Google Photos sur le web : vers une prise en charge des fichiers RAW plus flexible

Désormais, si vous souhaitez modifier des images RAW, Google Photos sur le web vous proposera deux options. La première est : Modifier avec Google Photos. Si vous optez pour ce choix, le fichier sera converti au format JPEG avant de s’ouvrir dans l’éditeur intégré de Google Photos.

Le second choix consiste à télécharger le fichier RAW, ce qui vous permettra de le récupérer sur votre appareil, puis de l’ouvrir avec un éditeur alternatif qui prend en charge ce format – tel qu’Affinity.

Mais s’il s’agit ici de l’application web, Google n’en oublie pas pour autant sa version mobile. En octobre, nos confrères d’Android Authority ont découvert dans la version 7.52.0.825653635 de Google Photos pour Android que le géant de la tech travaille aussi sur une mise à jour de la prise en charge des photos au format RAW : elles pourraient être stockées dans un dossier distinct de celui des fichiers JPEG. Cela offrirait également plus de contrôle sur la sauvegarde dans le cloud.