Offre spéciale Noël : les Huawei Watch GT 6 et 6 Pro à prix réduit, avec des cadeaux en bonus !

Lancées tout récemment, les Huawei Watch GT 6 et GT 6 Pro font déjà l’objet d’une belle remise sur le site officiel de la marque. Cette offre spéciale Noël s’accompagne deux cadeaux et d’autres avantages en bonus.

Je profite de ce bon plan (Huawei Watch GT 6)

Je profite de ce bon plan (Huawei Watch GT 6 Pro)

Huawei est en plein dans l’effervescence de Noël et propose plusieurs offres de fin d’année, y compris sur ses dernières montres connectées haut de gamme. Lancées en septembre dernier, les Huawei Watch GT 6 et GT 6 Pro n’échappent donc pas à cette campagne.

C’est une parfaite idée de cadeau pour ceux qui veulent faire plaisir pour Noël. Notez que Huawei propose deux déclinaisons pour la GT 6 : une version unisexe (46 mm) et une autre de 41 mm avec un design plus petit et plus raffiné, davantage destinée à une clientèle féminine.

Huawei Watch GT 6 et 6 Pro : une remise et des cadeaux en bonus

Malgré leur sortie récente, Huawei propose une réduction de 30 € sur les Watch GT 6 et 6 Pro. La première s’affiche ainsi à 219,99 € au lieu de 249,99 € et la version Pro à 349 € au lieu de 379 €.

Dans les deux cas, Huawei vous offre un deuxième bracelet : le Easyfit d’une valeur de 40 € et dont vous pourrez choisir la couleur ainsi qu'un troisième bracelet spécial Noël pour certains coloris. Voici le récapitulatif :

Huawei Watch GT 6 :

Boitier de 41 mm (coloris blanc et rouge ou marron et rouge) : 30 € de réduction + 2e et 3e bracelets offerts, dont une édition Noël d'une valeur de 50 €.

: 30 € de réduction + 2e et 3e bracelets offerts, dont une édition Noël d'une valeur de 50 €. Boitier de 46 mm (coloris noir et vert) : 30 € de réduction + 2e et 3e bracelets offerts, dont une édition Noël d'une valeur de 50 €.

: 30 € de réduction + 2e et 3e bracelets offerts, dont une édition Noël d'une valeur de 50 €. Tous les autres coloris : 30 € de réduction + 2e bracelet d'une valeur de 40 € offert.

Je profite de ce bon plan (Huawei Watch GT 6)

Huawei Watch GT 6 Pro :

Coloris marron et vert : 30 € de réduction + 2e et 3e bracelets offerts, dont une édition Noël d'une valeur de 50 €.

: 30 € de réduction + 2e et 3e bracelets offerts, dont une édition Noël d'une valeur de 50 €. Tous les autres coloris : 30 € de réduction + 2e bracelet d'une valeur de 40 € offert.

Je profite de ce bon plan (Huawei Watch GT 6 Pro)

Pour toutes les versions précédemment citées, la marque vous donne également un accès gratuit aux cadrans de Noël. Vous pourrez choisir une interface qui vous plonge dans l’ambiance des fêtes.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’achat d’une Huawei Watch GT 6 ou d’une GT 6 Pro vous donne droit à des réductions importantes si vous ajoutez d’autres produits au panier : les écouteurs Freebuds Pro 4 sont ainsi proposés à 99,99 € au lieu de 149,99 €, les Freebuds SE 3 à 24,99 € au lieu de 49,99 € ou encore la balance connectée Huawei Scale 3 à 19,99 € au lieu de 49,99 €.

Huawei Watch GT 6 Series : du style et de la polyvalence

Les Huawei Watch GT sont réputées pour leur design accrocheur et leurs fonctionnalités premium. Les dernières itérations de la gamme vont encore plus loin en apportant de nombreuses améliorations. La Huawei Watch GT 6 Pro arbore un boîtier en titane léger et solide, avec un cadran en verre saphir, particulièrement résistant aux rayures. Ces matériaux sont communs aux montres ultra haut de gamme du marché, y compris les Galaxy Watch Ultra et l’Apple Watch Ultra.

La Huawei Watch GT 6 Pro est proposée en une seule version de 46 mm, avec un écran AMOLED de 1,47 pouce, très lumineux et avec une belle qualité d’affichage. La version GT 6 standard quant à elle est proposée en deux tailles : 46 mm et 41 mm, avec un boîtier en acier inoxydable et en aluminium.

En ce qui concerne les fonctionnalités, les deux montres proposent un suivi poussé de nombreux indicateurs de santé, mais aussi d’activités sportives : suivi du sommeil, fréquence cardiaque, taux d'oxygène dans le sang (SpO2), etc. La version Pro offre quelques fonctionnalités de suivi supplémentaires dont la souplesse artérielle et l’ECG (électrocardiogramme).

Elle dispose par ailleurs d’un GPS double bande plus précis pour les activités en extérieur, ainsi qu’une meilleure autonomie : jusqu’à 21 jours, contre 14 jours pour la Huawei GT 6 dont voici notre test complet.