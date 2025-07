À ce prix-là, le bracelet connecté Fitbit Inspire 3 de Google est vraiment une bonne affaire

Un bracelet connecté signé Google est en promotion chez Amazon. Au cours d'une vente flash, le Fitbit Inspire 3 bénéficie d'une jolie réduction sur la version allemande du célèbre site e-commerce.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que la plateforme allemande du site Amazon vous permet d'avoir le Fitbit Inspire 3 à prix très réduit. Disponible dans un coloris noir ou rose, le bracelet connecté de Google est au tarif exact de 60,31 euros lorsque le produit est ajouté au panier.

Pour information, des frais de port supplémentaires de 4,65 euros sont appliqués pour une livraison de l'article en France. Au total, le Google Fitbit Inspire 3 revient à 64,96 euros au lieu de 99,95 euros, ce qui correspond à une économie de 35 euros par rapport au prix conseillé.

À propos de ses points forts, le Fitbit Inspire 3 est un tracker d'activité qui offre un suivi de la fréquence cardiaque et des activités quotidiennes. Compatible avec les appareils tournant sous Android et iOS, l'objet connecté de Google inclut plus de 20 sports à suivre directement au poignet et un suivi intelligent SmartTrack.

Le bracelet de la firme de Mountain View embarque un écran couleur tactile OLED rétroéclairé, une étanchéité jusqu'à 50 mètres, un affichage de diverses notifications et une autonomie pouvant atteindre les 10 jours d'utilisation.

Du côté des fonctionnalités, le moniteur de fréquence cardiaque, le suivi d'activité, l'oxymètre (SpO2), le suivi du stress, la résistance à l'eau, le moniteur de respiration ou bien encore le moniteur de sommeil sont essentiellement de la partie.