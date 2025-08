Bloodborne à 60 fps sur PC avec une vieille carte graphique, c’est possible grâce à l’émulation

Toujours bloqué à 30 fps, que ce soit sur PS4 ou PS5, Bloodborne est disponible en 60 fps, même avec un GPU d'un autre temps, depuis un émulateur PC.

À chaque conférence PlayStation, l'espoir de voir une annonce concernant Bloodborne renaît… avant de vite retomber. Le titre développé par From Software en exclusivité pour la PS4 s'est imposé comme une référence de cette génération de console. Depuis des années, les fans demandent un remaster, un remake, un portage PC, ou même un simple patch 60 fps pour Bloodborne, qui a fêté ses 10 ans en 2025. Mais rien à l'horizon.

Une solution pour que les joueurs puissent enfin profiter de Bloodborne sur ordinateur est de passer par l'émulation. Attention, rappelons que cette pratique est dans une zone grise d'un point de vue légal, et que vous n'êtes pas censé émuler des jeux dont vous ne possédez pas déjà une copie.

Pour avoir Bloodborne à 60 fps, émulation obligatoire

Si on vous parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que l'émulateur ShadPS4 vient d'annoncer des améliorations de performances pour Bloodborne, notamment pour les PC équipés d'une carte graphique ancienne ou peu puissante. La plateforme assure qu'il est désormais possible de faire tourner Bloodborne en 60 images par seconde (fps) avec un simple GPU AMD Radeon RX 580, sorti en 2017 et embarquant seulement 4 Go de VRAM (mémoire vidéo).

ShadPS4 permet donc de jouer à Bloodborne sur un PC mal équipé en toute fluidité… mais il ne faut par contre pas s'attendre à une claque graphique, tant s'en faut ! Pour obtenir ce résultat, il a fallu baisser la définition d'image à 768p, à peine mieux que de la HD, et bien en dessous de la Full HD. La technologie VSYNC, qui synchronise la fréquence d'images de la carte graphique à la fréquence de rafraîchissement de l'écran pour éviter les effets de déchirement, est quant à elle désactivée. Plusieurs autres options graphiques, comme le flou de mouvement, ne sont pas disponibles non plus.

On salue la performance technique de faire tourner un tel jeu à 60 fps sur émulateur avec un GPU aussi faible. Mais à moins d'être vraiment allergique aux 30 fps, l'expérience sera meilleure sur PS4 pour la plupart des joueurs.