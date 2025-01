PS5 : l’émulation native des jeux PlayStation 3 pourrait bientôt arriver

Sony pourrait bientôt franchir une étape majeure dans la rétrocompatibilité de ses consoles. Implicit Conversions, le studio responsable des portages PlayStation Classics sur PS5, révèle dans sa feuille de route qu’il explore la possibilité d’une émulation native des jeux PlayStation 3.

L’émulation des jeux PS3 sur la PS5 pourrait bientôt ne plus être qu’un rêve. Cette annonce suscite évidemment chez les joueurs un vif intérêt car, jusqu'à présent, les jeux PS3 ne sont accessibles sur PS5 que via le cloud gaming. Ils devaient donc disposer d’un abonnement PS Plus Premium. L'émulation native permettrait de s'affranchir de cette contrainte et d'offrir une meilleure expérience aux joueurs.

Des tests récents utilisant une carte AMD BC-250, équipée du même silicium que la PS5, ont démontré que la console actuelle dispose de la puissance nécessaire pour émuler les jeux PS3. Des titres comme Gran Turismo 5 Prologue et Little Big Planet ont fonctionné de manière fluide, affichant même une définition supérieure à l'original, malgré quelques limitations techniques liées aux pilotes. Pour rappel, même s’il s’agit d’anciens jeux, ces derniers sont beaucoup plus gourmands qu’à l’origine en raison des contraintes de l’émulation.

L’émulation des jeux PS3, ce n’est pas pour tout de suite

Cependant, le studio tempère les attentes en classant ce projet dans la catégorie « Dreaming About » de sa feuille de route. Cette classification suggère que l'émulation native des jeux PS3 pourrait ne pas voir le jour avant plusieurs années. Le principal défi réside dans l'architecture particulière du processeur CELL de la PS3, notoirement complexe à émuler sur l'architecture x86 de la PS5.

Si ce projet aboutit, il ouvrirait la voie à la redécouverte de nombreux classiques de la PS3 actuellement inaccessibles sur les consoles modernes, comme Metal Gear Solid 4 ou la série Infamous. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus large de Sony visant à rendre accessible son catalogue historique via le programme PlayStation Classics, qui propose déjà des titres PS1, PS2 et PSP.

Il est même probable que cette fonctionnalité pourrait n'arriver qu'avec la PlayStation 6, mais l'existence même de ce projet montre bien que Sony pourrait être tenté de préserver et de valoriser son héritage vidéoludique. Il reste maintenant à voir si ce dernier va se concrétiser dans les années à venir. En attendant, si vous souhaitez faire tourner vos jeux PS3 sur une autre console, on vous rappelle que certains ont réussi à émuler quelques titres sur une Xbox Series X ou S.