Dreame H12 Pro FlexReach : l’aspirateur laveur s’effondre à 199 € chez Boulanger, mais l’offre expire bientôt

L’excellent aspirateur laveur de sol Dreame H12 Pro FlexReach est actuellement en promotion sur Boulanger. Et avec le code FLASH20, son prix chute encore. Mais attention, l’offre expire ce soir.

Dreame H12 Pro Flex Reach

Le ménage peut rapidement être une corvée avec de mauvais équipements. Pourtant, il existe aujourd’hui des appareils qui aspirent, lavent et sèchent les sols en un seul passage, vous facilitant grandement la tâche. C’est le cas du Dreame H12 Pro FlexReach, un aspirateur 3-en-1 qui vous permet d’avoir un nettoyage optimal sans effort.

Normalement en vente à 399 €, le prix de cet excellent aspirateur a bien baissé au fil des mois puisque vous le trouverez maintenant à 269 € chez la plupart des revendeurs. Mais Boulanger va encore plus loin.

Le  Dreame H12 Pro FlexReach est actuellement en promotion à 219 € seulement. Mais ça n’est pas tout. Aujourd’hui, Boulanger propose le code FLASH20 qui permet d’avoir 20 € de remise dès 200 € d’achat. Le prix de l’aspirateur chute alors à 199 €. C’est un prix sacrifié pour un tel modèle.

Le Dreame H12 Pro FlexReach n’a jamais été aussi peu cher, mais l’offre expire ce soir

Les aspirateurs avec des caractéristiques avancées sont généralement chers. Mais grâce aux promotions, vous pouvez pouvez vous équiper à petit prix. C’est le bon moment pour vous offrir le Dreame H12 Pro FlexReach. Cet aspirateur vous facilite la tache en vous offrant un nettoyage en profondeur en un seul passage. Vous gagnez ainsi du temps tout en ayant un résultat optimal.

Le Dreame H12 Pro FlexReach est efficace même sous les meubles puisqu’il peut être utilisé à plat sans perte de puissance d’aspiration. Aucune saleté ne lui échappe. D’ailleurs, il dispose d’une brosse rotative qui effectue un nettoyage bord à bord. Grâce à ses capteurs intégrés, ce modèle est capable de détecter le niveau de saleté pour ensuite adapter automatiquement la puissance d’aspiration et la quantité d’eau nécessaire. Ses deux réservoirs d’eau séparés vous permet d’avoir un lavage des sols hygiénique.

L’entretien de l’aspirateur est également facilité puisque le Dreame H12 Pro FlexReach est doté d’une fonction d’autonettoyage améliorée. Une fois le ménage terminé, il lance un cycle complet de nettoyage et de séchage de la brosse à l’air chaud. Cela permet d’éviter les mauvaises odeurs et les moisissures. Enfin, grâce à son autonomie de 50 minutes, vous pouvez nettoyer jusqu’à 300 m² en un seul passage.


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