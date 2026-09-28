Dreame D30 Ultra : 120 € de réduction sur le puissant aspirateur robot laveur avec station qui vide, nettoie et sèche automatiquement

Le prix des aspirateurs robots a nettement baissé au fil des années pour devenir un produit accessible à tous. Pour autant, il est extrêmement rare voir impossible de trouver un aspirateur robot laveur aussi complet que le Dreame D30 Ultra pour moins de 300 euros. On vous dit tout sur ce modèle au rapport qualité-prix hallucinant.

Dreame D30 Ultra

Vous en avez marre de passer l’aspirateur et la serpillère ? Vous ne voulez pas passer votre temps à vous salir les mains à nettoyer vos appareils ménagers ? Vous êtes au bon endroit. Le Dreame D30 Ultra a été conçu pour vous rendre la vie plus facile. Et en ce moment, il est à prix mini !

Normalement proposé à 399 euros, le Dreame D30 Ultra est affiché à 299 euros chez Boulanger. C’est déjà un très bon prix. Mais vous pouvez encore le baisser avec le code promo PROMO20. Le prix chute ainsi à seulement 279 euros. C’est un excellent tarif pour un modèle aussi qualitatif. Alors ne passez pas à côté de cette occasion de vous faciliter la vie sans vous ruiner.

Dreame D30 Ultra : surpuissant, très pratique et vraiment pas cher !

Depuis plusieurs années maintenant, Dreame s’est imposée comme une marque de référence dans le secteur des aspirateurs robots. Elle propose des modèles de qualité à des prix très attractifs comme le Dreame D30 Ultra qui va aspirer et nettoyer vos sols efficacement sans que vous n’ayez à vous en soucier.

En effet, il offre une puissance d’aspiration impressionnante de 25000 Pa qui permet d’aspirer en profondeur toute votre maison sans rater la moindre poussière. Il est efficace aussi bien sur les sols durs que sur les moquettes et les tapis. Avec sa technologie AceClean, il est capable d’adapter sa puissance en fonction de la surface pour optimiser chaque passage et éviter d’abîmer vos textiles. Le Dreame D30 Ultra va aussi soulever automatiquement sa serpillère pour ne pas tremper vos tapis.

En ce qui concerne la serpillère, il s’agit d’un système efficace à deux rouleaux avec des bras extensibles qui permettent de nettoyer les bords de vos pièces. Et l’excellente nouvelle, c’est que le D30 Ultra dispose d’une base qui nettoie et sèche automatiquement les serpillères après chaque passage. C’est encore une corvée en moins ! En plus, cette base va vider la poussière et remplacer l’eau de lavage. Vous n’aurez donc pas à vous soucier de le faire après chaque passage.


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