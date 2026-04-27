Dreame L10s Ultra Gen 2 : grosse chute de prix sur l’excellent aspirateur robot, c’est une affaire !

Vous rêvez de vous offrir un aspirateur robot pour nettoyer les sols à votre place ? Les modèles les plus efficaces sont généralement hors de prix. Mais en ce moment, vous pouvez craquer pour le Dreame L10s Ultra Gen 2 à 329 € seulement sur Cdiscount. C’est un prix sacrifié pour un tel modèle !

DREAME L10s Ultra Gen 2

L'aspirateur robot a révolutionné notre manière de faire le ménage. Fini la corvée du nettoyage des sols, il s’occupe de tout ! Le DREAME L10s Ultra Gen 2 va même plus loin parce qu’il ne se contente pas d’aspirer, il lave aussi vos carrelages et parquets pour un résultat optimal.

Le DREAME L10s Ultra Gen 2 dispose par ailleurs d’une base de vidange automatique. Alors qu’il était vendu à 799 € à sa sortie, le prix de cet aspirateur robot a bien chuté jusqu’à atteindre son prix le plus bas. Il est ainsi affiché à 329 € seulement sur Cdiscount. C’est le moment d’en profiter !

Fini la corvée du ménage, le Dreame L10s Ultra Gen 2 vous facilite la vie !

À seulement 329 €, cet aspirateur robot polyvalent profite d’un rapport qualité-prix imbattable. Il est efficace aussi bien sur sols durs que sur vos tapis et moquettes.

Il dispose d’une impressionnante puissance d’aspiration de 10 00 Pa, ce qui lui permet d’attraper toutes les poussières. Et grâce à la technologie MopExtend RoboSwing, aucune zone n’est oubliée puisque ce modèle peut atteindre les zones les plus difficiles d’accès. Avec sa double serpillère pivotante intégrée, il vous offre un nettoyage optimal en éliminant les saletés, mêmes celles incrustées.

Le Dreame L10s Ultra Gen 2 peut par ailleurs cartographier 4 niveaux différents et franchir des seuils de 20mm de haut. Grâce à sa base qui va automatiquement ajouter le produit nettoyant, changer l’eau, et vider le bac de poussière, vous gagnez du temps en limitant l’entretien. D’ailleurs, la base s’occupe aussi du nettoyage et du séchage des serpillères.


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