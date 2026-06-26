Dreame L40s Pro Ultra : avec cette grosse chute de prix, l’aspirateur robot devient plus abordable !

Vous cherchez un aspirateur robot à double serpillère qui reste accessible en termes de prix ? Pour ce dernier jour du Prime Day, Amazon affiche une très belle promotion sur le Dreame L40s Pro Ultra qui passe de 749 € à 499 €. C’est un excellent prix pour ce modèle puissant et complet avec sa station de vidange !

DREAME L40s Pro Ultra

Vous avez manqué le Prime Day ? Pas d’inquiétude, il vous reste encore quelques heures pour vous faire plaisir sur Amazon. Et bonne nouvelle, nous avons trouvé pour vous une super affaire qui va vous permettre de réduire drastiquement vos tâches ménagères sans vous ruiner.

Ce petit miracle s’appelle le Dreame L40s Pro Ultra. Son prix de vente conseillé est de 749 euros. Mais pendant le Prime Day Amazon, vous pouvez l’avoir pour seulement 499 euros. Vous bénéficiez ainsi d’une très belle baisse de prix de 250 euros. Et en faisant cet achat, vous recevrez en plus un bon d’achat de 15 euros valable sur Amazon du 1er au 31 juillet. C'est une affaire à ne pas manquer !

Pourquoi choisir l’aspirateur robot Dreame L40s Pro Ultra ?

Le marché des aspirateurs robots est aujourd’hui très large. Du coup, il est devenu difficile de trouver le modèle qui vous conviendra le mieux. Heureusement, nous sommes là pour vous aider ! La marque Dreame a réussi à se faire un nom en proposant des modèles perfectionnés avec un excellent rapport qualité-prix. Le Dreame L40s Pro Ultra fait partie des modèles haut de gamme.

Il est capable de faire un nettoyage complet et efficace de vos sols grâce à sa puissante aspiration de 19 000 Pa. Cette puissance lui permet d’être efficace sur tous types de sols : parquet, carrelage mais aussi moquette ou même tapis épais. En plus, vous disposez d’une brosse duo démêlante HyperStream conçue pour éviter les bourrages de cheveux et de poils d’animaux. Cet aspirateur robot assure aussi le nettoyage des coins avec une brosse qui se déporte pour attraper toutes les poussières.

Le Dreame L40s Pro Ultra n’est pas qu’un simple aspirateur puisqu’il dispose également d’une serpillère très efficace à double brosse pivotante. Ce modèle premium est livré avec sa base PowerDock qui vide automatiquement la poussière dans un grand bac, ce qui vous offre jusqu’à 100 jours de tranquillité. La base est même capable de laver la serpillière à l’eau chaude à 75°C pour vous éviter de vous salir les mains !

Si vous avez une maison avec des seuils importants, le Dreame L40s Pro Ultra est fait pour vous. Son système EasyLeap, il franchit des seuils, rails de porte et même des petites marches jusqu’à 4 cm de haut ! Enfin, il peut fonctionner jusqu’à 195 minutes d'affilée. Il est donc parfait pour les grandes surfaces à nettoyer.


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