RTX 4090 : le DLSS 3.0 pourrait finalement arriver sur davantage de cartes graphiques

En raison de quelques caractéristiques “techniques” et “matérielles”, le DLSS 3.0 est exclusif à la génération de cartes graphiques RTX 4000 Ada Lovelace. Cependant, cela pourrait bientôt ne plus être le cas.

Nvidia a récemment introduit DLSS 3 sur ses toutes nouvelles cartes graphiques RTX 4090 et 4080, mais il semble que la fonctionnalité puisse être utilisée par des cartes graphiques plus anciennes. Comme l’avait annoncé Nvidia, cette technologie révolutionne tout simplement les jeux vidéo d’après les tests, puisqu’elle permet de doubler, tripler voire même de quadrupler le nombre de FPS sur les jeux PC.

Lorsque le DLSS 3.0 est arrivé, beaucoup ont affirmé que les moddeurs seraient en mesure de faire fonctionner la nouvelle technologie de « génération de trames » sur les GPU pré-Lovelace. Cela est finalement rapidement arrivé, puisqu’à notre grande surprise, un utilisateur nommé JusDax sur Reddit a partagé un message affirmant avoir utilisé le DLSS 3.0 sur la RTX 2070 basée sur Turing.

Lire également – GeForce RTX 4080 et 4090 : les premiers jeux compatibles DLSS 3.0 débarquent cette semaine

Le DLSS 3.0 révolutionne les performances des cartes graphiques plus anciennes

Selon JusDax, en 1440p, l'utilisation de DLSS 3.0 permet d'obtenir environ 80 images par seconde, avec le ray tracing, le mode équilibré DLSS et la génération d'images activés. Il s'agit d'une caractéristique essentielle de la technologie. Sans génération d'images et avec DLSS en mode qualité, le taux d'images par seconde était environ deux fois moins élevé.

Le DLSS 3.0 a donc réussi à doubler les performances d’origine avec des paramètres similaires lorsque le DLSS équilibré et la génération de trames sont désactivés. L'utilisateur dit qu'il a pu contourner le verrou DLSS 3 sur les anciennes cartes GeForce RTX en ajoutant un fichier de configuration pour supprimer la surcharge de VRAM dans Cyberpunk, mais n’a pas fourni de tutoriel pour le faire chez soi.

Bien qu'il y ait un gain de performance certain sur les cartes plus anciennes avec la génération d'images DLSS 3 activée, il convient de souligner que cela n'a pas été sans poser quelques problèmes. En effet, l’utilisateur a souligné avoir fait l'expérience d'une instabilité et de nombreuses chutes du nombre d’images par seconde. L’utilisation du DLSS 3.0 sur des cartes graphiques plus anciennes est donc pour l’instant loin d’être optimisée, mais cela donne un aperçu de ce que l’on pourrait obtenir si Nvidia venait à supprimer les limitations en place.