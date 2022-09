RTX 4090 : le DLSS 3.0 révolutionne les jeux vidéo d’après les premiers tests

Avec les RTX 4000, ses nouveaux GPU sous architecture Ada Lovelace, Nvidia lance également une nouvelle génération du DLSS, sa technologie de super-échantillonnage soutenue par l'intelligence artificielle. Alors que l'on attend la RTX 4090 pour le 12 octobre 2022, les experts de Digital Foundry ont pu essayer le DLSS 3.0, et autant dire que les performances en jeu sont révolutionnaires.

Comme vous le savez peut-être, Nvidia a profité de la GTC 2022 pour lever officiellement le voile sur les RTX 4080 et 4090, ses futures cartes graphiques basées sur la nouvelle architecture Ada Lovelace.

La RTX 4090 s'annonce d'ores et déjà comme un monstre de puissance, avec des performances

4 fois plus élevées sur les jeux en Ray-Tracing que la RTX 3090 Ti, l'ancien porte-étendard de l'équipe verte. Pour ce faire, la carte graphique pourra notamment s'appuyer sur le DLSS 3.0, l'une des grandes nouveautés introduites avec les GPU sous Lovelace.

Le DLSS 3.0, la grande nouveauté des RTX 4000

En effet, Nvidia a également présenté durant la conférence la dernière version de sa technologie de super-échantillonnage assistée par intelligence artificielle. “Le DLSS analyse les images séquentielles et les données de mouvements à partir du nouvel accélérateur de flux optiques des GPU GeForce RTX Series 40 afin de créer des image additionnelles de la plus haute qualité, sans compromettre la qualité visuelle et la réactivité”, explique Nvidia.

Plus précisément, la principale nouveauté réside dans l'exploitation du DLSS 3.0 d'une innovation présente dans les RTX 4000 : l'accélération Ada Optical Flow. Pour résumer, cette technologie permet au DLSS de prédire les mouvements d'un scène, afin de permettre au réseau neuronal d'augmenter le nombre d'images par seconde tout en maintenant une qualité d'image optimale. Cette capacité se matérialise par une nouvelle option, le DLSS Frame Generation, uniquement disponible sur les deniers GPU de Nvidia.

Des performances jusqu'à 5 fois supérieures en 4K

Or, nos confrères du site Digital Foundry ont pu mettre la main sur une RTX 4090 ainsi que trois jeux en version préliminaire compatibles avec le DLSS 3.0, à savoir Marvel's Spider-Man, Portal RTX et Cyperpunk 2077 (pas la version RT Overdrive à venir, mais une version custom parée pour le DLSS 3.0).

L'occasion pour ces experts de partager les résultats de leurs premiers tests sur le DLSS 3.0. Pour résumer, les utilisateurs peuvent s'attendre sur ces titres à une augmentation des performances 2 à 5 fois supérieures en 4K. Voici les pourcentages partagées par Digital Foundry :

Marvel's Spider-Man : + 219 % avec DLSS 3.0 Frame Generation activé

Cyberpunk 2077 (le marché de Night City) : + 399 % avec DLSS 3.0 Frame Generation activé

Portal RTX : + 291 % avec DLSS 3.0 Frame Generation activé

Notez que Digital Foundry n'a pas été autorisé par Nvidia à publier le framerate exact obtenu sur ces différents jeux, mais seulement les écarts de performances entre le jeu en 4K natif, avec le DLSS 2.0 activé et avec le DLSS 3.0 Frame Generation.