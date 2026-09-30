ChatGPT : on peut désormais modifier un PDF ou retoucher une photo sans effort

Adobe dévoile de nouvelles fonctionnalités pour son plugin ChatGPT. Celui-ci est désormais capable de modifier un PDF ou de retoucher une photo sur simple invite de l’utilisateur.

ChatGPT Adobe
Crédit : Adobe

Les annonces s’enchaînent en marge de l’événement OpenAI DevDay. On a par exemple eu le lancement d’un forfait ChatGPT Pro à 500 euros par mois, et c’est maintenant au tour d’Adobe de prendre la parole afin de présenter les nouveautés et améliorations apportées à son plugin dédié au chatbot IA.

L’éditeur présente un nouvel éditeur interactif intégré au panneau latéral. Cet outil permet de retoucher directement les images grâce à Photoshop et de modifier des créations grâce à Adobe Express depuis le plugin Adobe pour ChatGPT. Il devient aussi possible de sélectionner un objet ou une zone dans une image et de demander à l’IA d’y apporter une modification. Adobe fait alors apparaître les outils pertinents dont a besoin l’utilisateur dans sa situation, notamment des curseurs pour ajuster la teinte, la saturation et le contraste. “Les sélections et les modifications restent accessibles dans le contexte de la conversation, permettant de passer facilement de l’éditeur d’image à la conversation”, précise Adobe.

La retouche d’image et l’édition d’un document PDF passent un cap dans ChatGPT via le plugin Adobe

Le plugin donne aussi la capacité de modifier des fichiers PDF directement dans ChatGPT. Il suffit d’ouvrir un document dans le panneau latéral pour faire apparaître les outils Acrobat permettant d’effectuer des modifications précises, sans avoir à basculer vers un autre espace de travail. Sont prises en charge l’édition de texte, le surlignage de passages ou encore les annotations.

Encore mieux, les éléments sélectionnés dans le PDF peuvent être pris en compte dans la conversation avec ChatGPT. “Surlignez un paragraphe relatif aux modalités de paiement et demandez à ChatGPT d’utiliser le plugin Adobe pour surligner d’autres sections concernant les paiements ou la facturation”, explique par exemple l’entreprise. L’IA peut donc traiter non seulement le contenu du document d’origine, mais aussi s’adapter aux modifications qui lui sont apportées en temps réel.

Adobe continue ses efforts pour imposer ses services sur les plateformes d’IA. La semaine dernière, Photoshop, Lightroom, Adobe Express et Firefly étaient intégrés directement dans Gemini.


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