WhatsApp permet aux parents d’espionner leurs adolescents

WhatsApp ajoute de nouveaux outils de contrôle parental à son application. Certains pourraient être considérés comme intrusifs par certains adolescents.

bug ecran vert whatsapp bêta
Crédits : 123RF

Alors que l’UE accentue la pression sur les géants numériques quant à l’accès aux plateformes sociales par les enfants, Meta annonce le déploiement de plusieurs nouvelles fonctionnalités de contrôle parental. Celles-ci ont été conçues pour permettre aux parents de “continuer de pouvoir les [les ados, ndlr] accompagner et les guider, sans pour autant lire leurs conversations par-dessus leur épaule”, explique l’entreprise. Mais certaines de ces options ne vont sans doute pas plaîre à bien des mineurs.

“Afin de rester informés des interactions de leur adolescent, les parents seront notifiés lorsque celui-ci rejoint ou quitte un groupe, ou lorsqu’un groupe auquel il participe augmente de manière significative son nombre de membres”, apprend-on. Une fonction utile pour rester assuré que son enfant ne rejoint pas des groupes potentiellement dangereux, mais qui risque d’être perçue comme une intrusion dans la vie privée par les ados, même si les messages ne sont pas lisibles.

WhatsApp devient plus sûr pour les ados… mais aussu moins libre ?

Les parents peuvent aussi avoir le contrôle sur la manière dont sont utilisées les “Chaînes”, quelles mises à jour de Statut peuvent être vues, et qui peut voir les mises à jour de Statut de l’adolescent. Ils ont aussi la possibilité de choisir qui peut voir sa photo de profil ou l’ajouter à des groupes.

whatsapp ado
Crédit : Meta

En ce qui concerne Meta AI, le chatbot intégré à l’application, plusieurs expériences sont disponibles. Le paramètre par défaut 13+ accorde une certaine liberté, alors que l’option “Contenu limité” est bien plus stricte. “Si l’adolescent souhaite assouplir l’un de ces paramètres, il devra obtenir l’autorisation de l’un de ses parents via un code PIN défini par ce dernier”, fait savoir la firme. Un enfant ne peut donc pas détourner les options de contrôle parental lui-même, à moins d’avoir accès au smartphone d’un parent.

Toutes ces fonctionnalités sont facultatives et indépendantes, on peut en activer une tout en ignorant une autre. Les messages et appels restent privés et protégés par le chiffrement de bout-en-bout.


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