Que vaut Roamic, le fournisseur eSIM qui veut secouer le marché avec des prix bas ?

Roamic n’est pas l’acteur le plus connu sur le segment des services eSIM pour les voyages à l’étranger. L’offre de la plateforme est pourtant des plus satisfaisantes, avec des prix sont généralement bien plus bas que ceux pratiqués par la concurrence. Nous l’avons testé en long, en large et en travers, et vous livrons ici toutes nos conclusions.

L’eSIM est en train de devenir un réflexe pour de nombreux utilisateurs qui voyagent en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Le confort de disposer d’une connexion internet sur son smartphone dès son arrivée, sans avoir à se procurer une carte SIM physique, permet de s’assurer un séjour plus serein. Pour se rendre au Royaume-Uni, en Albanie, aux États-Unis, au Canada, au Maroc ou encore au Japon, ce type de plateforme est bien utile pour éviter le hors-forfait et continuer d’utiliser son mobile comme dans son pays d’origine.

Ces dernières années, on a vu apparaître de nombreux fournisseurs d’eSIM répondant à ce besoin. Ils exploitent le réseau d’opérateurs locaux via des partenariats, permettant d’offrir une qualité de service similaire à ce que peut proposer un forfait local. Parmi les plus connus en France, on peut citer Ubigi, Airalo, Holafly et Saily. Nous nous intéressons ici à une entreprise dont on parle moins, mais qui n’est pas sans atout : Roamic. Nous l’avons testé, voici notre verdict.

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Pas d’application mobile pour configurer l’eSIM et des couacs pour l’activation

Avec les autres fournisseurs eSIM que nous avons eu l’occasion d’essayer, l’installation de l’eSIM peut s’opérer depuis une application mobile dédiée, bien pratique pour être guidé pas à pas dans la configuration. Ce n’est pas le cas avec Roamic, qui confie la gestion de ses services à la plateforme web My Ozu, qui prend aussi en charge d’autres prestations liées au voyage, comme les assurances ou l’accès à des salons lounge dans les aéroports. My Ozu est la propriété de l’entreprise espagnole ByteTravel, qui détient aussi Roamic.

Pour installer l’eSIM sur son smartphone, il suffit de scanner le code QR fourni par My Ozu affiché sur un autre écran. Il faut utiliser directement le scanner intégré dans la section Réseau mobile des paramètres de votre mobile. L’opération échouera avec un service tiers de type Google Lens. Une autre solution est de se connecter à My Ozu depuis l’appareil qui doit recevoir l’eSIM et de suivre les instructions. En cas d’échec, il faut procéder à une configuration manuelle à l’aide de l’adresse SM-DP+, du code d’activation et de l’APN fournis par My Ozu.

Comme d’habitude avec une eSIM, il faut activer l’itinérance des données (roaming). Gardez en tête que ce paramètre s’applique indépendamment pour chaque SIM, il faut donc le mettre en route pour l’eSIM même s’il est actif pour votre SIM principale. Il est par ailleurs recommandé de désactiver le roaming sur la SIM principale quand vous arrivez à destination afin d’éviter les mauvaises surprises. N’oubliez pas non plus de bien attribuer les données mobiles à l’eSIM.

Une fois l’eSIM installée (on peut le faire avant de voyager pour gagner du temps une fois sur place), elle s’activera automatiquement lorsque vous arrivez à destination et que votre smartphone accroche le réseau local. Enfin, en théorie. Dans notre cas, nous avons rencontré des difficultés importantes pour activer l’eSIM. Celle-ci était bien reconnue par l’appareil, mais aucune connexion n’était disponible. Sur le tableau de bord de My Ozu, l’eSIM est affichée comme installée, mais pas activée.

Les informations fournies par les FAQ mises à disposition par Roamic n’ont pas permis de résoudre le problème. Nous avons donc contacté le support client par WhatsApp, qui est en fait géré par un modèle d’IA de Meta. Pour parler avec un humain, il faut remplir un formulaire et les échanges se font ensuite par email. L’IA nous suggère plusieurs actions pour activer l’eSIM, mais nous avions déjà essayé bon nombre d’entre elles (activer puis désactiver le mode avion, redémarrer le smartphone, définir l’eSIM comme ligne principale pour les données mobiles, activer le roaming.

Après avoir signifié que ces solutions ne fonctionnent pas, on m’enjoint de configurer manuellement l’APN. Je m’exécute, renseigne les informations APN d’Orange comme demandé, et redémarre le mobile. Je crois enfin à ma chance en voyant apparaître un message d’initialisation des services Orange… mais la joie sera de courte durée. Non seulement je n’ai toujours pas accès au réseau mobile, mais en plus, la bagatelle de cinq applications Orange indésirables d’une taille de plus de 500 Mo en cumulé se sont installées sans mon consentement sur mon smartphone :

App Center

Mail Orange

Téléphone

Orange TV

Orange et moi

Après cette nouvelle frustration, nouvelle tentative : cette fois, il s’agit de se rendre dans les options de Sélection du réseau du smartphone pour en désactiver le mode Automatique. Une liste de réseaux disponibles s’affiche alors. Je suis censé sélectionner un réseau nommé Roamic, ce que je fais… chou blanc encore. J’essaie avec tous les réseaux Roamic affichés, sans résultat. Perdu pour perdu, j’essaie tous les autres réseaux qui apparaissent à l’écran… et finalement l’un d’entre eux fonctionne ! Il s’agit d’un réseau 4G d’un opérateur espagnol (MásMóvil ) partenaire de Roamic. L’eSIM est désormais activée, et je peux rebasculer dans problème en sélection du réseau automatique, ce qui me permet de disposer d’une connexion 5G.

C’est la première fois que je rencontre autant de difficultés pour activer une eSIM chez ce type de fournisseur. D’après quelques recherches en ligne, je ne suis pas le seul à devoir faire face à des problèmes d’activation chez Roamic, qui doit améliorer la fiabilité de son service sur ce point.

Autre grief à l’encontre de la plateforme, la recharge du forfait n’est possible que lorsque l’eSIM est encore active, ni épuisée, ni expirée, donc. Si votre forfait est déjà épuisé ou a dépassé sa date de validité, vous ne pourrez pas recharger cette même eSIM. Une restriction malvenue, alors qu’elle n’existe pas chez certains concurrents, qui peuvent même permettre de recharger l’eSIM sans aucune connexion mobile ou Wi-Fi. Chez des acteurs comme Saily, l’eSIM unique permet de recharger avec n’importe quel forfait sans avoir à reconfigurer depuis le début. Un avantage certain et une souplesse bienvenue, surtout qu’on a vu que l’activation d ‘une nouvelle eSIM n’est pas toujours simple chez Roamic.

Des performances satisfaisantes

Une fois qu’on a réussi à activer l’eSIM, on peut se connecter au réseau mobile local. Roamic utilise les infrastructures des opérateurs qui ont pignon sur rue dans les pays en question. Nous avons comparé les performances de l’eSIM par rapport à celles d’un forfait mobile local classique dans plusieurs situations. En fonction de la qualité de la couverture, nous avons égalé, voire surpassé le forfait local avec l’eSIM en débits descendants. La latence est par contre plus forte avec l’eSIM, mais c’est un défaut qu’on retrouve aussi chez les autres fournisseurs, et qui ne dégrade pas trop l’expérience à moins de vouloir jouer en ligne, ce qui n’est de toute manière pas conseillé si l’on tient à son enveloppe data.

Quand on est habitué aux abonnements français à 60, 80 ou plus de 100 Go de données mobiles par mois, on ne surveille pas trop sa consommation. Il faut faire plus attention avec une eSIM si vous optez pour un forfait avec peu de volume de Go. Surtout que, on l’a déjà dit, Roamic oblige à recréer un profil eSIM en cas de forfait totalement épuisé, ce qu’on préfère éviter pour gagner du temps. Désactivez le téléchargement automatique des photos et vidéos dans WhatsApp, celui des contenus Spotify, ou l’upload des médias Google Photos sans connexion Wi-Fi si ce n’est déjà fait pour ne pas risquer de déconvenues.

Roamic : l’eSIM dans sa plus simple expression

Roamic est un fournisseur eSIM abordable qui propose un service simple : l’octroi d’une connexion à internet. Pas de fioritures, les forfaits vont à l’essentiel et sont dépourvus de fonctionnalités avancées qu’on peut parfois retrouver chez d’autres fournisseurs. Il n’est par exemple pas possible de recharger un forfait sans connexion Wi‑Fi quand les données mobiles ont été épuisées, il faut donc bien anticiper ses besoins et sa consommation. Il n’y a pas non plus de carte de couverture permettant d’identifier à l’avance les zones blanches et grises, on peut donc se retrouver sans connexion dans certains milieux ruraux. Il n’y a pas non plus d’options de sécurité ou de géolocalisation intégrées.

Comme ses concurrents, Roamic ne dispose pas de service d’appels voix traditionnels et de SMS. On ne peut pas obtenir de numéro de téléphone. Il reste toutefois possible de communiquer par iMessage ou Google Messages via RCS. Il est recommandé de désactiver complètement votre SIM principale pendant la durée du séjour pour ne pas recevoir d’appels ou de messages qui pourraient vous coûter cher auprès de votre opérateur.

Combien coûtent les forfaits eSIM chez Roamic ?

La tarification est le principal argument de Roamic, qui pratique souvent des prix bien inférieurs à ceux de ses concurrents sur le marché de l’eSIM de voyage. En fonction de la destination, de la durée et du volume de Go, Roamic peut être deux fois moins cher, voire plus, que les principaux fournisseurs. Ce positionnement tarifaire le rend particulièrement attractif pour les clients qui souhaitent économiser de l’argent pour profiter d’un budget plus conséquent pour le logement, l’alimentation et les activités sur place.

Autre avantage important chez Roamic, il est possible de personnaliser le nombre de jours désirés pour l’offre avec data illimitée, à choisir en 1 et 30 jours. Plus on sélectionne de jours, plus le prix quotidien diminue. Cette polyvalence est très appréciable et rend l’eSIM de Roamic plus adaptable aux besoins spécifiques de chacun. Et pour ne rien gâcher, là encore, cette option illimitée est proposée à un tarif plus bas que la moyenne.

Pour vous donner une idée, voici les prix pour 4 pays parmi les plus visités par les Français :

Albanie

1 Go pour 7 jours : 1,99 €

3 Go pour 14 jours : 3,99 €

5 Go pour 21 jours : 4,99 €

10 Go pour 30 jours : 7,99 €

20 Go pour 30 jours : 14,99 €

50 Go pour 30 jours : 31,99 €

Illimité 10 jours : 20,99 €

Illimité 15 jours : 28,99 €

Illimité 20 jours : 34,99 €

Illimité 25 jours : 39,99 €

Illimité 30 jours : 44,99 €

Maroc

1 Go pour 7 jours : 1,99 €

3 Go pour 14 jours : 5,49 €

5 Go pour 21 jours : 7,99 €

10 Go pour 30 jours : 12,99 €

20 Go pour 30 jours : 24,99 €

50 Go pour 30 jours : 49,99 €

Illimité 10 jours : 31,99 €

Illimité 15 jours : 43,99 €

Illimité 20 jours : 49,99 €

Illimité 25 jours : 54,99 €

Illimité 30 jours : 73,99 €

Japon

1 Go pour 7 jours : 1,99 €

3 Go pour 14 jours : 2,99 €

5 Go pour 21 jours : 4,99 €

10 Go pour 30 jours : 8,99 €

20 Go pour 30 jours : 14,99 €

50 Go pour 30 jours : 34,99 €

Illimité 10 jours : 23,99 €

Illimité 15 jours : 32,99 €

Illimité 20 jours : 38,99 €

Illimité 25 jours : 43,99 €

Illimité 30 jours : 47,99 €

États-Unis

1 Go pour 7 jours : 1,99 €

3 Go pour 14 jours : 2,99 €

5 Go pour 21 jours : 4,99 €

10 Go pour 30 jours : 7,99 €

20 Go pour 30 jours : 14,99 €

50 Go pour 30 jours : 37,99 €

Illimité 10 jours : 25,99 €

Illimité 15 jours : 35,99 €

Illimité 20 jours : 44,99 €

Illimité 25 jours : 53,99 €

Illimité 30 jours : 58,99 €

Vous pourriez trouver curieux que, pour certains pays, les forfaits de 50 Go pour 30 jours soient plus chers que les forfaits illimités pour la même période. Mais il y a une explication. Comme chez tous les autres fournisseurs eSIM de ce type, il existe un seuil de 3 Go de données par jour à vitesse maximale sur les forfaits illimités. Au-delà de ces 3 Go quotidiens, la connexion est bridée à 1 Mb/s, des performances qui dégradent fortement l’expérience. Si vous optez pour l’offre à 50 Go, vous pouvez consommer cette enveloppe data comme bon vous semble. Un paramètre à prendre en compte absolument au moment de choisir son forfait.

Roamic propose également des forfaits continentaux pour l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Sud, utiles pour les voyageurs qui doivent se rendre dans plusieurs pays dans une même région du monde. Les prix sont ici aussi très intéressants. On pourrait penser que la variété de formules pour le multi-pays est moindre que chez certains rivaux, mais c’est aussi parce que, chez Roamic, ces forfaits incluent plus de destinations chacun : il n’y a donc pas besoin de fractionner l’offre.