Disney+ passe la barre des 100 millions d’abonnés 16 mois après le lancement

Disney+ a franchi une étape importante en ce qui concerne son nombre d'abonnés payants. Le PDG de Disney, Bob Chapek, a annoncé lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société que Disney+ compte désormais plus de 100 millions d'abonnés payants, 16 mois seulement après le lancement du service.

La dernière fois que Disney a fait le point sur le nombre d'abonnés de Disney+, c'était en février, à l'occasion de l’annonce ses résultats du premier trimestre. L’entreprise avait déclaré qu’au 2 janvier 2021, ils étaient près de 95 millions. À titre de comparaison, Netflix, le numéro un actuel de la VOD, vient de passer la barre des 200 millions d’abonnés dans le monde.

Lorsque le service a été lancé, Disney avait déclaré qu'il espérait atteindre 60 à 90 millions d'abonnés d'ici 2024, mais il a déjà franchi ce cap à la fin de l’année 2020. Disney estime aujourd'hui que son service de VOD aura entre 230 et 260 millions d'abonnés dans le monde d'ici 2024, ce qui permettra à Disney+ de dépasser Netflix.

Comment Disney+ a-t-il fait pour franchir le cap des 100 millions d’abonnés ?

Pour tenir tête à Netflix et aux autres services de VOD, Disney+ a récemment intégré dans son catalogue la section Star, une nouvelle catégorie qui comprend des séries et films destinés à un public plus âgé. Il est également probable que WandaVision, la première série originale de Marvel tournée spécialement pour la plateforme, la saison 2 de The Mandalorian ainsi que le film Raya et le Dernier Dragon aient largement participé à convaincre de nouveaux clients de s’abonner à la plateforme en début d’année.

Le service a encore un long chemin à parcourir avant de dépasser les 200 millions d'abonnés de Netflix, mais Disney+ commence à produire du contenu exclusif pour sa plateforme. On s’attend donc à ce que son nombre d’abonnés ne cesse d’augmenter à mesure qu’il alimentera son catalogue avec des films et séries qui ne sont pas disponibles ailleurs.

« L'énorme succès de Disney+ nous a incités à être encore plus ambitieux, et à augmenter considérablement notre investissement dans le développement de contenu de haute qualité », a déclaré Chapek. Il ajoute que Disney a « fixé un objectif de plus de 100 nouveaux titres par an, et cela inclut Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars, et National Geographic. Notre activité de vente directe aux consommateurs est la priorité absolue de la société, et notre solide réserve de contenu continuera à alimenter sa croissance ».

Source : Disney