Loki : la nouvelle série Marvel arrive sur Disney+ le 11 juin 2021

Loki, la nouvelle série Marvel consacrée au frère ennemi de Thor, sera diffusée sur Disney+ à partir du 11 juin 2021. Porté par Tom Hiddleston, Loki est la troisième série de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, après WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver.

Ce mercredi 24 février 2021, Disney+ et Marvel Studios ont révélé la date de lancement de Loki : le 11 juin 2021. Comme les autres séries phares du service de streaming, Loki sera diffusé à raison d'un épisode par semaine sur Disney+. Cette fois, Disney a choisi de mettre en ligne chaque nouvel épisode un lundi.

Il s'agit déjà de la troisième série de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, l'univers partagé développé par Marvel Studios. Cette phase 4 a été inaugurée par WandaVision, l'excellente série qui met en scène Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), piégés dans une étrange réalité alternative. Dès le 19 mars, Falcon et le Soldat de l'Hiver, une série dédié au Faucon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) prendra la relève. Les deux personnages affronteront notamment le Baron Zemo.

Que faut-il attendre de la série Loki ?

La diffusion de Loki aura donc lieu un mois après le dernier épisode de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Entre temps, les fans de Marvel pourront patienter en découvrant le long métrage Black Widow dans les salles de cinéma. Le film consacré à la genèse de la Veuve Noire (Scarlett Johansson) devrait débarquer dans les salles obscures le 29 avril 2021.

Pour mémoire, la série Loki se déroule juste après les événements d'Avengers Endgame. Dans le film, le Loki d'une réalité alternative parvenait à soustraire de la vigilance des Avengers en utilisant le pouvoir du fameux Tesseract. Perdu dans le multivers, l'asgardien va explorer plusieurs réalités alternatives. Le premier teaser (visible ci-dessous) montre d'ailleurs le personnage dans une réalité où le temps s'écoule différemment en compagnie d'Owen Wilson. Il se murmure que la série préparerait les événements de Doctor Strange 2, le second film dédié au célèbre sorcier avec Benedict Cumberbatch. Qu'attendez-vous de Loki ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.