Loki : la série Disney+ promet de défier toutes les attentes

Loki, la future série Marvel de Disney+, promet de défier toutes les attentes des abonnés. Lors d'une interview, Brad Parker, l'homme en charge des effets spéciaux du show, a rapidement teasé les effets visuels de la série. L'expert affirme Loki va en mettre plein la vue des fans et des néophytes.

Il y a quelques jours, WandaVision a tiré sa révérence. La première série Marvel diffusée sur Disney+ laissera sa place à Falcon et le Soldat de l'Hiver. Cette nouvelle série met en scène Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan), les deux compères de Captain America. La série sera diffusée à partir du 19 mars 2021 à raison d'un épisode par semaine.

La série sera suivie par Loki, un show entièrement consacré au frère ennemi de Thor. Souvenez-vous : une version alternative du Dieu du mensonge est parvenu à échapper aux Avengers lors d'Endgame. En fuite, Loki s'est emparé du puissant Tesseract. Comme le montre la bande-annonce, Loki (Tom Hiddleston) se retrouve alors à errer dans le multivers. Il y croisera notamment Owen Wilson. Il se murmure que le Dr Fatalis, le pire ennemi des 4 Fantastiques, fera une apparition remarquée.

Brad Parker assure que Loki est “un voyage fou”

Sans surprise, la série fera la part belle aux effets spéciaux. Interrogé par nos confrères de Comic Book Movie, Brad Parker, le superviseur des effets visuels du show, ne tarit pas d'éloges sur le rendu de Loki : “Eh bien, c'est à peu près tout ce que je peux dire, c'est un voyage fou ! C'est un autre projet qui défiera les attentes de nombreuses façons. Ça a été tellement amusant. C'était sur ma liste de choses à essayer de travailler sur un projet Marvel, et Loki est tellement génial. C'est tellement cool, et il y a tellement de choses incroyables qui vont se passer dans chaque épisode. J'ai hâte que les gens le voient. C'est beaucoup de travail acharné. Nous travaillons furieusement pour rendre cette chose aussi grande que possible, et je pense que les gens vont être ravis quand ils la verront”.

Pour rappel, Loki sera diffusé dès le 11 juin 2021 sur Disney+. Fidèle à ses habitudes, le service de streaming proposera un épisode par semaine afin de faire durer le plaisir. Qu'attendez-vous de la série ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Comic Book Movie