Black Widow pourrait bien sortir en exclusivité sur Disney+ comme d’autres films Marvel

Black Widow pourrait bien sortir sur Disney+ sans passer par la case cinéma. C'est en tout cas ce qu'affirme de source sûre le rédacteur en chef du site spécialisé World of Steel. D'après ses informations, la situation sanitaire catastrophique aux États-Unis a poussé Disney à revenir sur la distribution au cinéma de Black Widow, mais aussi d'autres futures productions Marvel et Disney, au profit de sa plateforme de streaming.

Comme vous le savez, la crise sanitaire actuelle a touché de plein fouet l'industrie cinématographique. Face à cette situation inédite et catastrophique, des studios de renom ont décidé de privilégier les plateformes de streaming au détriment des salles de cinéma. C'est par exemple le cas de la Warner, qui compte diffuser ces films à la fois sur HBO Max et en salles.

De son côté, Disney avait déjà provoqué la polémique en annulant la sortie en salles de Mulan au profit de Disney+. Le tout d'ailleurs à un prix exorbitant. Pour autant, la firme aux grandes oreilles avait assuré que le modèle de Mulan serait “ponctuel”. Seulement, la sortie de Soul, le dernier Pixar, et d'Artemis Fowl en exclusivité sur Disney+ prouvent le contraire.

Disney réfléchit à sortir ses prochains films en exclu sur Disney+

Or, et comme l'affirme le rédacteur en chef du site spécialisé World of Reel, Disney ne compte pas s'arrêter là. Selon l'une de ses sources travaillant pour Disney Canada, l'entreprise envisage de diffuser ses prochaines productions en exclusivité sur Disney+. “Ma source me dit qu'il y a des discussions précoces, mais sérieuses, de la part de la direction de Disney pour diffuser une majorité de leurs sorties de 2021 sur Disney+, certaines à l'unisson avec des sorties en salles”, explique-t-il.

Parmi les titres concernés, on retrouve Cruella avec Emma Stone, le prochain Pixar Luca, la production Marvel Shang-Shi, Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, et surtout Black Widow avec Scarlett Johansson. Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'une sortie exclusive de Black Widow sur Disney+ est évoquée par le studio.

Initialement, le film était prévu pour le 29 avril 2020 en France. La Covid-19 a évidemment bousculé ce calendrier, reportant la sortie de Black Widow au 28 octobre, puis au 5 mai 2021. Seulement, la situation sanitaire aux États-Unis reste catastrophique, et malgré le début de la campagne de vaccination, une hypothétique réouverture des salles de cinéma d'ici le printemps 2021 semble de plus en plus utopique.

Or, Disney+ enregistre d'ores et déjà 86 millions d'abonnés en à peine plus d'un an d'existence. De fait, on voit difficilement pourquoi Disney se priverait de diffuser en exclusivité sur sa plateforme des blockbusters comme Black Widow, qui lui permettraient de dépasser les 100 millions d'utilisateurs et de se rapprocher doucement, mais sûrement de Netflix et ses 195 millions d'abonnés.

Source : World of Reel