Google Meet brise encore davantage la barrière de la langue sur Android et iOS grâce à Gemini

Pour faire tomber la barrière de la langue, Google Meet a commencé par proposer aux utilisateurs d’activer la traduction des sous-titres. Désormais, la solution de visioconférence de la firme de Mountain View va encore plus loin grâce à une fonctionnalité inédite disponible sur le web, Android et iOS. On vous la présente.

google meet fonds animes
Crédits : 123RF

Les outils de visioconférence font désormais partie de notre quotidien. Si la pandémie de Covid-19 a indéniablement amené à leur essor, ils n’en restent pas moins des logiciels pratiques pour échanger avec des interlocuteurs internationaux. L’une des solutions les plus connues est sans conteste celle de Google, qui l’enrichit progressivement de nouvelles fonctionnalités – plus ou moins utiles, il faut le reconnaître.

Meet, puisque c’est son nom, a ainsi gagné l’an dernier des filtres censés vous embellir ou encore la possibilité de continuer la conversation dans Google Chat même après la fin d’une réunion. Et puisqu’il s’agit de la firme de Mountain View, Gemini s’est évidemment immiscé dans Meet. L’IA maison de Google peut résumer les visioconférences, mais également traduire les sous-titres en temps réel. Désormais, le géant de la tech va encore plus loin pour faire tomber la barrière de la langue avec une fonction inédite visant « à rendre les réunions plus inclusives et efficaces ».

Lire aussi – Google Meet : ce changement important arrive bientôt, ne passez pas à côté

Google Meet sur Android et iOS permet désormais la traduction vocale quasi instantanée

Cette nouvelle capacité linguistique de Google Meet, c’est la traduction vocale quasi instantanée. Initialement lancée pour la version web de Google Meet, elle est désormais disponible sur les appareils mobiles tournant sous Android et iOS : Google vient de l'annoncer sur le blog officielle de Workspace. Là où les sous-titres se contentent d’afficher le texte, cette fonction permet de conserver le flux et l’expressivité (ton, rythme…) des échanges grâce à la génération d’une traduction audio superposée.

Est prise en charge la traduction bidirectionnelle entre l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand, le portugais et l’italien. Toutefois, seule une paire de langues peut être activée par réunion – par exemple l’anglais et le français. L’utilisateur d’une salle entendra les traductions, mais ses propres paroles ne seront pas traduites.

Une fois déployée, la traduction vocale est activée par défaut – mais vous êtes libre de la désactiver pendant la réunion via la section Outils dans le menu des paramètres. Notez qu’il s’agit d’une fonction bêta en cours de développement : des améliorations sont attendues, en termes d’interface, de précision et de nuances de la traduction.

Cette fonctionnalité est disponible pour les comptes Business Standard et Plus, Enterprise Standard et Plus, Frontline Plus, Google AI Pro et Ultra et pour les modules complémentaires AI Ultra Access et Google AI Pro pour l’éducation. Notez que ce sont les administrateurs des comptes Google Workspace qui peuvent activer ou désactiver la traduction vocale. Ainsi, si votre entreprise a choisi un lancement rapide, le déploiement de cette fonction a déjà commencé. Dans le cas d’un lancement planifié, il s’amorcera le 23 avril. Quoi qu’il en soit, il s’étendra sur 15 jours.


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