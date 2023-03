Précommande Diablo 4 : où acheter le jeu au meilleur prix ?

Blizzard Entertainment a officialisé l’arrivée d’un nouvel épisode de sa célèbre saga lors de la cérémonie des The Game Awards 2022. Diablo 4 fait ainsi son grand retour ce 6 juin 2023 mais il est déjà possible de le précommander sur PC et sur les consoles de dernière génération. En le précommandant avant le 16 mars, vous pourrez avoir un accès anticipé à la bêta du jeu.

Diablo 4 : Où acheter le jeu au meilleur prix ?

Diablo IV sur PS5 au meilleur prix Cultura 69.99€ Découvrir l'offre

Amazon 74.98€ Découvrir l'offre

Fnac 79.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 89.99€ Découvrir l'offre Diablo IV sur PS4 au meilleur prix Cultura 69.99€ Découvrir l'offre

Amazon 74.98€ Découvrir l'offre

Fnac 79.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 89.99€ Découvrir l'offre Diablo IV sur Xbox Series au meilleur prix Cultura 69.99€ Découvrir l'offre

Amazon 74.98€ Découvrir l'offre

Fnac 79.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 89.99€ Découvrir l'offre

C’est sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus de 2023. Après Diablo III sorti en 2012, la saga fait son grand retour avec ce quatrième volet.

Diablo 4 sort officiellement le 6 juin mais vous pouvez d’ores et déjà le précommander. En achetant le jeu dès maintenant et jusqu’au 16 mars, vous obtiendrez un accès anticipé à la bêta ouverte du 17 au 19 mars 2023.

Le jeu est disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC via Battle.net. Il est proposé en trois éditions :

l’édition Standard est affichée à 79,99€,

est affichée à 79,99€, l’édition Deluxe , en version numérique , est proposée à 99,99€. Cette version permet d’avoir un accès anticipé à Diablo IV jusqu’à 4 jours avant la sortie du jeu, une monture et une armure de monture supplémentaire ainsi qu’un accès au passe de combat premium saisonnier.

, en , est proposée à 99,99€. Cette version permet d’avoir un accès anticipé à Diablo IV jusqu’à 4 jours avant la sortie du jeu, une monture et une armure de monture supplémentaire ainsi qu’un accès au passe de combat premium saisonnier. l’édition Ultimate, vendu à 109,99€ en version numérique, vous débloque 20 niveaux dans le passe de combat saisonnier et vous donne un objet ornemental.

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS DE DIABLO 4 ?

Diablo IV est un jeu de rôle et d’action qui vous plonge dans un univers sombre aux graphismes à couper le souffle. Vous évoluerez dans un monde ouvert dans lequel vous aurez la possibilité de rencontrer d’autres joueurs pour pouvoir affronter ensemble des boss.

Choisissez votre personnage parmi les cinq classes disponibles (barbares, druides, nécromanciens, voleurs et sorcières) et personnalisez-le complètement. Partez ensuite à la découverte de Sanctuaire où vous attendent d’innombrables ennemis à abattre. Si vous n’êtes pas un habitué de ce genre de jeu, pas de souci, la difficulté s’adapte en fonction du niveau du joueur.

Dans les précédents épisodes, le joueur devait arrêter Diablo, le Seigneur de la Terreur. Cette fois, le scénario a évolué. Le monde de Sanctuaire doit maintenant face à une nouvelle menace, Lilith, reine des succubes et nièce de Diablo.