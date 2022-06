Diablo 4 : date de sortie, plateformes, personnages, gameplay, toutes les infos

Diablo 4 est sans conteste l’un des jeux les plus attendus de la planète. Alors que la sortie se rapproche à grands pas, on fait le point sur l’essentiel à savoir sur ce titre majeur. Prêt à entrer dans le monde de Sanctuaire ?

Plus de dix ans après Diablo 3, la licence va faire son grand retour ! Certes, nous avons eu Diablo 2 Resurrected et Diablo Immortal pour patienter, mais c’est bien ce volet que les fans attendent depuis des années. Annoncé depuis 2019, Diablo 4 nous promet monts et merveilles. Personnalisation complète de votre personnage, graphismes à couper de souffle, gameplay nerveux et « endgame » riche en contenus, voici ce que veut nous proposer Blizzard dans ce titre qui s'annonce déjà incroyable.

Dans ce dossier, nous allons faire le point sur ce qu’il y a à savoir sur Diablo 4. Que vous soyez un joueur historique de la licence ou un petit nouveau, Diablo 4 veut vous accueillir à bras ouvert. Préparez-vous à entrer dans Sanctuaire…

Diablo, c’est quoi ?

Commençons par les fondamentaux. Diablo est ce qu’on appelle un hack and slash, c’est même le jeu qui a créé le genre. Le principe est simple : vous choisissez un personnage parmi plusieurs proposés et dans un environnement en 3D isométrique, vous devez massacrer des monstres à la pelle pour progresser. Plus vous en tuez, plus vous devenez fort, plus vous gagnez un meilleur équipement et plus les monstres deviennent costauds… un schéma à répéter à l’infini et qui se montre extrêmement addictif.

Diablo a également la particularité de se dérouler dans un univers de fantasy extrêmement sombre. Le joueur doit faire face à des hordes de démons pour protéger l’humanité. Le but est d’éradiquer Diablo, le Seigneur de la Terreur. Une ambiance très différente de Warcraft, l’autre licence fantasy de Blizzard.

Diablo 1 est sorti en 1997 sur PC et a été un succès monstrueux. Blizzard a développé une suite en 2000 (avec une extension en 2001), qui a imposé la licence dans le paysage vidéoludique. Il a ensuite fallu attendre 2012 pour pouvoir jouer à Diablo 3.

Depuis, Diablo 2 a eu le droit à un remake (Diablo 2 Resurrected) et un volet sur mobile est sorti il y a peu (Diablo Immortal). Mais avec Diablo 4, c’est bien un « gros » épisode qui s’apprête à débarquer. Un jeu qui est censé durer dix ans, comme les précédents.

Quand va sortir Diablo 4 ?

Diablo 4 va sortir en 2023. Si aucune date précise n’a été donnée par Blizzard, on peut supposer que le jeu est prévu pour le premier semestre. La date de sortie a en effet été annoncée lors de la conférence Xbox du 12 juin 2022 pendant laquelle Microsoft a promis que les jeux présentés « sortiraient dans moins d’un an ».

Diablo 4 s’est fait longtemps désirer. Après avoir été fantasmé pendant des années, il a été officialisé en 2019, soit bien en amont de sa sortie. Un procédé habituel pour Blizzard.

Sur quelles plateformes va sortir Diablo 4 ?

Diablo 4 sortira sur PC, Xbox Series X/S et PS5. Blizzard a précisé que le jeu sortirait aussi sur PS4 et Xbox One.

Le jeu ne semble pas prévu pour intégrer le Game Pass, du moins pas au lancement (on rappelle que Microsoft est propriétaire de Blizzard). Note importante : le jeu sera cross-play. Un joueur PC pourra sans souci jouer avec ses copains sur PS5 ou Xbox.

A quel prix sera vendu Diablo 4 ?

Pour le moment, Diablo 4 n’a pas encore de prix. Blizzard n’a en effet pas lancé les précommandes. Toutefois, on peut d’ores et déjà se risquer à dire que le jeu sera vendu au tarif habituel, soit 60 euros. On peut aussi supposer qu’une version collector sera proposée pour les fans.

Quelles sont les classes jouables de Diablo 4 ?

Diablo 4 propose cinq classes jouables : Sorcier, Barbare, Druide, Nécromancien et Voleur.

Chacune dispose de son propre gameplay. Par exemple, le barbare fonce dans le tas tandis que le sorcier arrose les troupes ennemis à distance. A voir la classe qui vous plait le plus ! Il faut aussi construire son « build » via un arbre de talent très complet. Chaque joueur aura sa propre façon d’affronter les monstres de Sanctuaire.

Il sera possible de choisir le sexe de son personnage (comme dans Diablo 3) mais aussi de personnaliser son apparence (ce qui est nouveau), que ce soit son visage, sa coupe de cheveux ou sa couleur de peau. Vous pourrez ainsi créer le héros qui vous plaît. Une dimension RPG qui était quelque peu en retrait de la licence jusqu’ici.

Diablo 4 sera-t-il un monde ouvert ?

Diablo 4 proposera un monde ouvert. Une première dans la série qui se contentait jusque-là d’une progression linéaire où l’on explorait des zones fermées plus ou moins grandes. Les joueurs auront donc tout le loisir de se balader dans une vaste région de Sanctuaire (en rouge sur la carte).

Celle-ci comprendra cinq zones avec leurs esthétiques propres et leurs ennemis. Les voici :

Scosglen : une zone maritime composée de grandes plaines pluvieuses et de forêts sombres. La Bretagne, mais en plus dangereux.

Les Steppes Arides : une zone désolée où les différentes tribus se livrent des guerres destructrices pour s’approprier le peu de ressources qui subsistent.

Les Pics Fracturés : il s’agit de hautes montagnes enneigées. On peut s’attendre à des zones qui misent sur la verticalité avec un relief très escarpé.

Hawezar : dans chaque jeu de dark fantasy, il faut un sombre marécage parsemé de dangers mortels. Hawezar remplira cette fonction.

Kehjistan : il s’agit d’un désert torride infesté de sectateurs et créatures sauvages. Une zone que les joueurs de Diablo 3 connaissent déjà, puisque son acte 2 s’y déroule.

Tous ces lieux seront parsemés de donjons générés de manière procédurale (plus de 150 !). Il y aura de quoi faire. A noter que Blizzard promet un vrai monde ouvert, il n’y aura donc aucun temps de chargement entre ces différentes zones qui ne seront que des parties d’une carte immense.

Blizzard a un peu évoqué la manière dont est gérée la progression de son jeu dans une vidéo. Diablo 4 sera construit comme un MMORPG. Le joueur suivra une histoire en remplira des quêtes. Une fois le scénario terminé et le niveau maximum atteint commence alors le vrai jeu, ce qu’on appelle le « endgame ».

Blizzard a promis que cette partie serait très soignée. Donjons avec d’autres joueurs, boss dans le monde ouvert, quêtes à remplir pour améliorer son personnage, du PVP… il y aura de quoi de faire. Plus encore, le studio a promis que du contenu serait régulièrement rajouté. Diablo 4 cherche en effet à se rapprocher du modèle « jeu-service », qui consiste à donner une raison aux joueurs de revenir le plus souvent possible.

Y’aura-t-il des microtransactions dans Diablo 4 ?

Oui, Diablo 4 comprendra des micro-transactions. Une décision qui inquiète beaucoup les joueurs, à juste titre.

Diablo Immortal, le jeu mobile sorti en juin 2022, a été pointé du doigt sur ce point. Il est certes gratuit, mais il faut obligatoirement mettre la même à la poche pour faire progresser son personnage. Un système “pay-to-win” plus que vicieux, puisqu'il fonctionne avec des lootboxes, des boîtes cadeau. On ne sait même pas ce qu'on achète !

Rod Fergusson, le patron de la licence Diablo, a tenu à rassurer les fans. Diablo 4 sera très différent et pour cause : il s’achète au prix fort. Il comprendra bien une boutique intégrée, mais cette dernière se contentera de vendre des objets cosmétiques pour votre personnage ou des extensions scénarisées. Un peu ce que fait déjà World of Warcraft. De belles promesses, mais nous attendons de voir.

Diablo 4, ça parle de quoi ?

Dans Diablo 1, 2 et 3, le joueur doit arrêter Diablo, le Seigneur de la Terreur. Pour ce quatrième épisode, les scénaristes ont décidé qu’il était temps de laisser un peu souffler notre antagoniste préféré. Cette fois, le monde de Sanctuaire doit faire face à une nouvelle menace : la démone Lilith. Il s’agit de la reine des succubes et nièce de Diablo. Après un horrible rituel, elle est de retour dans Sanctuaire. Les détails du scénario ne sont pas encore bien définis, mais il faudra sans aucun doute l’affronter à un moment ou un autre.

Et qui sait, Diablo passera peut-être nous faire un coucou ?