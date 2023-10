Après Overwatch 2, Diablo 4 sera le second jeu Blizzard à se lancer sur Steam le 17 octobre

Blizzard vient de mettre en ligne la page Steam de Diablo 4. Tout un symbole, après l’arrivée sur la plateforme d’Overwatch 2. En effet, après des années à se contenter de son propre launcher Battle.net, Blizzard commence tout doucement à s’ouvrir aux alternatives, laissant aux joueurs la possibilité de choisir comment récupérer leurs jeux.



Au début de l’été, Blizzard a fait une annonce qui en a surpris plus d’un. Le règne de Battle.net, son launcher mythique, touche à sa fin. Petit à petit, le studio publiera également ses jeux sur Steam, permettant ainsi aux joueurs qui le souhaitent de laisser tomber Battle.net. Si ce dernier est loin d’être le pire launcher disponible sur PC, il faut reconnaître un certain confort à retrouver tous -ou du moins, la majorité – de ses jeux dans une même application.

“Bien que Battle.net reste une priorité pour nous aujourd’hui et à l’avenir, nous avons compris que les joueurs souhaitaient avoir le choix de Steam pour certains de nos jeux”, déclarait alors Blizzard. Le premier à avoir à sa page Steam était donc Overwatch 2, apparu sur la plateforme le 10 août dernier. le 17 octobre prochain, ce sera au tour de Diablo 4 de le rejoindre sur le launcher de Valve.

Diablo 4 rejoint à son tour Steam

En effet, la page Steam du dernier opus de la saga culte a fait son apparition sur Steam, indiquant que le jeu sera donc disponible à la mi-octobre. Blizzard choisit ainsi, assez logiquement, de favoriser ses titres les plus récents pour leur “transition” vers Steam. À l’heure actuelle, on ne sait pas encore si d’autres titres auront eux aussi droit à une sortie de Battle.net.

On peut toutefois s’attendre à ce que d’autres jeux arrivent également sur Steam, Blizzard évoquant bien une “sélection de titres” dans sa déclaration d’il y a quelques mois. Sera-t-il possible de voir un jour World of Warcraft arriver chez Valve ? Cela reste à confirmer, car le système d’abonnement du MMO pourrait compliquer la chose. Pour ce qui est des autres jeux Blizzard en revanche, tout est possible.