L’IA grignote une partie de la RAM de votre Pixel 10 : pour le meilleur ou pour le pire ?

Les fonctionnalités IA sont gourmandes en ressources. Pour garantir une expérience fluide et instantanée, Google a décidé de réserver une portion de la RAM de ses Pixel 10 à l’IA, y compris sur le modèle standard. Mais cela diminue inéluctablement la mémoire vive réellement à disposition des utilisateurs.

Si les géants de la tech misent sur l’IA pour leurs nouveaux modèles de smartphones, reste que cette technologie est très gourmande en mémoire vive – à tel point que les fabricants envisagent d’équiper leurs prochains appareils de 24 Go de RAM.

L’intelligence artificielle embarquée dans les Pixel 10 n’échappe pas à la règle. Pour répondre à ses besoins importants en mémoire vive, Google a opté pour une nouvelle stratégie : réserver en permanence une partie de sa RAM à l’IA. Selon nos confrères d’Android Authority, cela pourrait restreindre ses performances sur le long terme.

Réserver un quart de la RAM des Pixel 10 standard à l’IA : bonne ou mauvaise idée de Google ?

Le Pixel 10 classique est équipé de 12 Go de RAM, mais contrairement à son prédécesseur, Google a décidé d’en bloquer près de 3,4 Go – soit plus d’un quart de la mémoire vive totale –, afin de faire tourner en arrière-plan le service AICore et d’assister le TPU (le composant dédié à l’IA) de la puce Tensor G5. L’objectif ? Offrir une expérience fluide et sans latence des performances en IA, en contrepartie d’une mémoire vive réduite pour les applis et les jeux. En effet, seulement 8,6 Go de RAM sont à la disposition des utilisateurs en réalité.

Cette stratégie, la firme de Mountain View l’avait déjà adoptée pour le Pixel 9 Pro l’an dernier, mais pas pour celui de base – pour lequel l’IA ne se chargeait qu’à la demande, laissant les 12 Go de RAM exclusivement aux applis. De plus, la portion de RAM verrouillée pour les fonctionnalités IA était moindre : 2,6 Go. Quant aux modèles Pro, Pixel 9 comme Pixel 10, ils possèdent 16 Go de RAM pour compenser, la perte est donc moins handicapante.

Bonne ou mauvaise idée ? Il n’y a pas de réponse universelle : tout dépend de votre profil. Si vous exploitez souvent les fonctionnalités IA, telles que Magic Cue, Pixel Studio, Voice Translate, vous pourriez apprécier cette réserve qui garantit fluidité et instantanéité. À l’inverse, cette limitation de la RAM pourrait être plus contraignante si vous utilisez peu l’IA et qu’en plus vous êtes un adapte du multitâche et jouez à des jeux gourmands. Notons tout de même que la contrainte pourrait s’accentuer au fil du temps, Google promettant 7 ans de mises à jour – soit jusqu’en 2032. D’ici-là, des applications plus exigeantes pourraient souffrir de cette restriction, et la taille des modèles d’IA de la firme de Mountain View pourrait augmenter, diminuant encore la mémoire vive disponible.