Ce réglage caché vide la batterie de votre téléphone, voici comment le désactiver pour gagner en autonomie

C’est un fait : on n’a jamais assez de batterie sur nos smartphones – quand bien même leur capacité serait encore plus monstrueuse. Par chance, il existe plusieurs moyens d’en booster l’autonomie. Mais saviez-vous qu’un réglage, bien souvent activé par défaut, sollicite inutilement votre batterie – et participe, de ce fait, à la vider plus rapidement ? On vous explique comment le désactiver afin d’améliorer l’endurance de votre smartphone – c'est simple et rapide.

Quel est le critère le plus important pour vous lorsque vous achetez un smartphone ? Celui qui pourrait faire pencher la balance d’un côté plutôt que d’un autre lorsque vous hésitez entre deux modèles similaires ? Vous avez probablement répondu mentalement « l’autonomie de la batterie » à cette question.

Ce n’est en aucun cas du mentalisme : l’Allstate Protection Plans Mobile Survey a révélé il y a peu que l’autonomie était devenue, pour la première fois, le principal facteur d’achat d’un mobile – se hissant ainsi même devant le prix.

Les smartphones disposent de plusieurs options pour prolonger l’endurance de leur batterie. La plus connue est sans doute le bien-nommé mode Économie d’énergie. Mais il existe un réglage secret qui permet de l’allonger encore davantage – et il ne s’agit pas là d’un énième remède de « Mère-Grand Tech » qu’il conviendrait de démystifier.

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Plusieurs astuces permettent de prolonger l’autonomie de son smartphone, mais celle-ci est bien cachée

Nous vous avons récemment donné nos astuces qui fonctionnent pour booster la charge de votre smartphone lorsque vous devez partir sous peu. Mais avant que vous n’ayez besoin de le recharger, il existe des techniques pour prolonger l’autonomie de sa batterie. Plusieurs d’entre elles sont déjà bien connues : baisser la résolution de l’écran, réduire sa luminosité, privilégier une Fluidité des mouvements Standard plutôt qu’Adaptative, limiter l’utilisation des applications en arrière-plan ou encore activer le mode Économie d’énergie.

Néanmoins, certains paramètres pour booster l’endurance de votre smartphone demeurent bien cachés. C’est l’un d’eux que nous nous apprêtons à vous dévoiler. Pour cause, il s’agit d’une option pour les développeurs qui, si elle est activée (et elle l’est bien souvent par défaut), sollicite inutilement la batterie de votre appareil. Ne craignez rien : la désactiver ne s’apparente en rien au désamorçage d’une bombe, le processus est simple et rapide. Cette fameuse option est baptisée « Données mobiles toujours actives ».

Voici comment désactiver l’option Données mobiles toujours actives

Lorsque vos données mobiles sont « toujours activées », cela signifie que, même lorsque vous utilisez le Wi-Fi, votre smartphone reste connecté aux signaux cellulaires – alors même que vous n’en avez pas besoin. Si cela permet un basculement instantané vers la 4G/5G, cela sollicite également votre batterie inutilement.

Alors si vous êtes prêt à sacrifier 10 secondes le temps que la connexion cellulaire s’établisse une fois que vous quittez un point d’accès Wi-Fi, on vous explique comment désactiver l’option « Données mobiles toujours actives ».

Il vous faut d’abord activer les Options de développement – si vous ne l’avez pas encore fait. Nous souhaitons tout de même attirer votre attention sur un point : les options de développement sont, comme leur nom l’indique, destinées aux utilisateurs aguerris. Alors veillez à modifier le bon réglage sous peine de voir le comportement de votre téléphone affecté. Ces précautions rappelées, voici comment procéder sur Samsung Galaxy (mais sur un autre smartphone Android, la marche à suivre est similaire) :

Ouvrez l’application Paramètres

Faites défiler jusqu’à la section À propos du téléphone

Appuyez sur Informations sur le logiciel

Appuyez 7 fois d’affilée sur Numéro de version : votre code (ou votre empreinte) vous sera sûrement demandé et une nouvelle section apparaîtra sur la page d’accueil des Paramètres

: votre code (ou votre empreinte) vous sera sûrement demandé et une nouvelle section apparaîtra sur la page d’accueil des Paramètres Retournez sur la page d’accueil des Paramètres

Sélectionnez Options de développement

Faites défiler jusqu’à la section Réseau

Désactivez l’interrupteur Données mobiles toujours actives

Disons-le tout de suite : le gain d’autonomie ne sera pas révolutionnaire. Mais associé à tous les autres moyens pour booster l’endurance de la batterie, ce paramètre caché peut mettre sa pierre à l’édifice. Et si jamais vous ne ressentez aucun changement et qu’attendre 10 secondes finit par vous agacer, vous pourrez toujours réactiver l’option en suivant le chemin inverse.