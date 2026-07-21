Samsung Galaxy Unpacked juillet 2026 : comment suivre le lancement des Galaxy Z Gold 8 et Galaxy Z Flip 8

Samsung nous donne rendez-vous demain pour sa désormais traditionnelle conférence Unpacked de l'été. Comme toujours, nous retrouverons la nouvelle gamme de smartphones pliants et la prochaine version de One UI. Mais cette année, un petit nouveau devrait venir se glisser dans le lineup.

Et c'est reparti pour un tour. Samsung a désormais un calendrier bien rodé pour présenter ses nouveaux produits premium. D'abord, en février, celui-ci dévoile ses nouveaux Galaxy S et toutes les nouveautés qui les accompagnent. Puis, au cours de l'été, c'est au tour de ses nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z, de pointer le bout de leur nez. Nous voilà désormais en juillet, c'est donc ces derniers qui auront droit à leur propre conférence demain.

Le programme risque d'ailleurs d'être chargé. Nous devrions certes voir les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, comme le veut la tradition (et comme l'annoncent les multiples fuites dont ces derniers ont fait l'objet ces derniers mois), mais aussi quelques petites surprises. Une chose est sûre, cette conférence Unpacked est à ne pas manquer si vous tenez à rester informé de l'actualité du constructeur coréen.

Quand et comment suivre la conférence Google I/O 2026 ?

Quand a lieu la conférence Unpacked : mercredi 22 juillet 2026

À quelle heure le live va-t-il commencer : à 15 heures (heure française)

(heure française) Comment suivre le live de Samsung : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus et grâce aux différents articles que nous publierons en continu.

Que faut-il attendre de la conférence Unpacked de juillet 2026 ?

Comme chaque année, il sera donc avant tout question des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 lors de cette conférence. Samsung semble désormais prêt pour le lancement, se permettant même d'afficher ses smartphones en magasin et de l'offrir à certaines célébrités. Du reste, nous savons déjà à peu près tout ce qu'il y a à savoir à propos des nouveaux pliants et, comme toujours, il sera surtout question de confirmer les nombreuses rumeurs dont ils ont fait l'objet dernièrement.

Mais ce n'est pas tout. Cette année sera un peu particulière puisque qu'un petit nouveau devrait également être présent : le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Longtemps appelé, faute de mieux, le Galaxy Z Wide Fold, il s'agit, comme son nom l'indique, d'une version “boostée” du Galaxy Z Fold 8, avec un écran beaucoup plus grand. Le moment est crucial pour Samsung, puisqu'il est le premier à se lancer sur cette niche, mais sera bientôt rejoint par Apple à la rentrée avec son iPhone Ultra, et certainement par le reste de la concurrence.

Nous devrions également apercevoir la nouvelle gamme de Galaxy Watch, les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2. Là encore, les deux appareils ont déjà fait l'objet de plusieurs fuites et il ne fait désormais que peu de doute que celles-ci feront partie de l'événement. Mais ne criez pas de joie trop vite : une jolie augmentation des prix est à prévoir.

Enfin, Samsung devrait s'attarder sur One UI 9, la prochaine grosse mise à jour de sa surcouche Android. Celle-ci est déjà disponible en bêta depuis plusieurs semaines sur les Galaxy S26 et ne devrait plus tarder à être déployée en version finale, avant d'être rendue disponible sur les smartphones plus anciens. Ce sera donc l'occasion de découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités apportées par la mise à jour.

D'autres rumeurs annoncent également une nouvelle paire d'écouteurs connectés Galaxy Buds, ou encore la première paire de lunettes intelligentes de Samsung. Rendez-vous demain pour en avoir le cœur net.