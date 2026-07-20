Galaxy Z Fold : voici le premier aperçu du prochain flagship dans la nature, grâce à ce chanteur ultra populaire

À quelques jours du lancement officiel du Galaxy Z Fold 8, quelques rares élus ont d'ores et déjà le smartphone entre les mains. C'est notamment le cas de J-Hope, membre du groupe BTS, qui s'est lui-même filmé en train d'utiliser le flagship — nous livrant ainsi un premier aperçu de ce dernier dans la nature.

galaxy z fold 8 aperçu
Crédits : J-Hope sur Instagram

Ce mercredi 22 juillet, Samsung dévoilera enfin sa nouvelle gamme de smartphones pliants : le Galaxy Z Fold 8, le Galaxy Z Flip 8 et surtout le tout nouveau Galaxy Z Fold 8 Ultra. Les habitués de l'actualité du constructeur savent ce que cela signifie. Les fuites ont déjà fait tout le travail du constructeur. Nous avons désormais eu droit à un aperçu de toute la fiche technique et du design des smartphones, et même de leur prix.

Pour autant, ce n'est pas une raison pour se promener avec l'un des smartphones en main dans la nature avant sa sortie — et encore moins de l'afficher fièrement sur ses réseaux sociaux sur lesquels on est suivi par des dizaines de millions de personnes. C'est pourtant bien ce qu'a fait J-Hope, membre BTS, l'un des groupes de k-pop les plus populaires de la planète. Au cours du week-end, celui-ci a publié plusieurs stories sur son compte Instagram où il se filme avec le Galaxy Z Fold 8.

Sur le même sujet — Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra : hausse d’autonomie spectaculaire pour les smartphones pliables de Samsung

Le Galaxy Z Fold 8 dévoilé dans les stories Instagram d'un chanteur

De fait, il n'y a pas vraiment de surprises ou de nouvelles informations à se mettre sous la dent concernant le smartphone. On retrouve le design dévoilé lors de précédentes fuites, notamment son îlot photo composé de deux capteurs ainsi que son format plus petit qu'à l'accoutumée pour cette gamme de téléphone. Pour rappel, l'écran extérieur devrait mesurer 5,5 pouces si l'on en croit les récentes rumeurs.

Du reste, il n'y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent, si ce n'est que Samsung est visiblement prêt pour le lancement de son smartphone. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous le 22 juillet prochain pour la couverture du Galaxy Unpacked et, qui sait, des quelques surprises que le constructeur est peut-être parvenu à garder en stock.


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