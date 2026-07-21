Voiture électrique : TotalEnergies surfacture la recharge sur les autoroutes

TotalEnergies, qui gère des stations de recharge pour voitures électriques sur les autoroutes de France, a mis en place une surfacture qui s'active à une condition. Voilà qui ne va pas apaiser les tensions aux bornes.

TotalEnergies surfacture recharge électrique autoroute
Crédits : 123RF

C'est les vacances. Techniquement depuis début juillet pour les étudiants, mais peut-être que vous partirez dans les prochains jours. Dans tous les cas, si vous possédez une voiture électrique, vous savez déjà que vous allez devoir prendre votre mal en patience au moment de passer à une station de recharge sur l'autoroute. Entre le monde inhérent aux départs, les véhicules thermiques qui prennent la place d'un électrique et les personnes qui restent branchées plus que nécessaire, il y a de quoi perdre du temps.

La plupart des stations vous encouragent à charger la batterie de la voiture jusqu'à 80 % puis à laisser la place aux autres. Pour le rappeler, plusieurs solutions sont adoptées. Par exemple engager des bénévoles qui vous accompagneront lors du processus pour s'assurer que vous ne traîniez pas trop. Mais le plus souvent, on vous incite à vite libérer la place en tapant là où ça fait mal : le portefeuille. TotalEnergie facture ainsi une pénalité de 0,20 € par minute à partir de 45 minutes de recharge. Et la marque va désormais plus loin.

Rester trop longtemps branché à une borne TotalEnergies peut vous coûter cher

Repérée par les équipes d'Automobile Propre dans une station TotalEnergies de l'A7, une petite affiche annonce la couleur. “Du 3 juillet au 31 août, de 10h à 20h, 0,50€ par minute après 30 min de branchement“, peut-on lire. En plus du prix normal de la recharge bien sûr. Le problème, c'est que cette surfacturation ne va pas pénaliser tout le monde de la même manière. Déjà parce qu'il fait chaud et que les batteries de certaines voitures limitent la vitesse de recharge pour ne pas surchauffer. Il faut donc passer plus de temps à la borne.

Lire aussi – Recharge éclair et autonomie boostée, l’un des derniers remparts des batteries solides vient de sauter

Ensuite parce que la plupart de celles utilisées dans les stations TotalEnergies dispose de deux branchements. Le calcul est simple : deux voitures branchées en même temps sur une seule borne égal un temps de recharge doublé. Enfin, la puissance de recharge annoncée sur les bornes n'est pas toujours respectée. Elle est au final plus faible que prévu, ce qui allonge également la procédure. Attention au choix de votre station sur la route des vacances donc.


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