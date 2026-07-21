Chrome : le remplissage automatique va devenir encore plus efficace

Google teste une amélioration du remplissage automatique des formulaires dans Chrome. Elle fait appel à Personnal Intelligence, autrement dit à l'IA Gemini. Voici comment ça fonctionne.

Entrer votre identifiant et votre mot de passe sur un site Internet pour vous connecter à votre compte. Voilà un geste que vous n'avez certainement pas dû faire depuis longtemps. Que ce soit par l'intermédiaire d'un gestionnaire de mots de passe ou directement en enregistrant les informations nécessaires dans le navigateur, l'auto-remplissage se charge de tout. Si vous vous servez de celui de Chrome, force est de constater que la fonction n'est pas parfaite.

Le navigateur pioche dans ce que vous enregistrez en son sein, et certaines données ne peuvent pas être ajoutées comme un numéro de passeport. La solution ? Aller chercher le nécessaire ailleurs. Par exemple dans Wallet, que Chrome peut désormais explorer lors du remplissage automatique de certains champs. Google ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque dans le canal Canary de Chrome, on trouve une nouveauté appelée “Trouver et Remplir avec Gemini” (la traduction française finale pourrait être différente).

Le remplissage automatique de Chrome va faire appel à l'IA Gemini

Comme son nom l'indique, l'idée est d'exploiter la puissance de l'IA Gemini, et plus précisément son mode Personnal Intelligence dévoilé au début de l'année 2026. Le principe est simple : au moment de remplir un champ sur une page Web, Gemini va chercher l'information adéquate dans Gmail, Photos et toutes les applications Google connectées à l'assistant. Lancer l'option se fait en tapant “@@” dans la zone de saisie ou en faisant un clic droit puis en choisissant “Chercher et remplir depuis n'importe où“.

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La fonction possède ses propres paramètres, avec entre autres la possibilité de changer le raccourci pour la déclencher. Google précise que les données utilisées pour le remplissage ne servent pas à entraîner ses modèles d'IA, et qu'aucun humain n'y a accès à part vous. En revanche, Chrome enregistre quand vous acceptez, refusez ou modifiez la suggestion de remplissage à des fins d'amélioration. Aucune date de déploiement n'a été annoncée pour le moment.