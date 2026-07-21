Google Chrome : Gemini s’invite dans les groupes d’onglets pour répondre à toutes vos questions

Google ne cesse de renforcer l’intégration de Gemini au sein de son navigateur : Chrome. La firme de Mountain View y teste régulièrement des nouveautés, que ce soit pour faciliter l’accès à l’IA, ou pour la rendre d’autant plus utile. Cette fois-ci, elle décline une de ses fonctions préférées, directement au cœur des groupes d’onglets.

Gemini dans Chrome

Comme Microsoft avec Copilot, Google tente d’imposer Gemini dans les moindres recoins de ses services. S’il y a une fonction alimentée par son IA dont la firme semble fière, c’est bien celle baptisée « Ask » (littéralement « Demander à »). Elle la met à toutes les sauces : Ask Photos, avec une déclinaison spécifique à la section Moments, Ask Gemini dans Chrome…

Et justement, Google s’apprête à faire d’une pierre deux coups : il semble que le géant de la tech ait trouvé le prochain endroit où intégrer Gemini, tout en déclinant une nouvelle fois sa fameuse fonction « Ask ». Il teste en effet l’intégration de son IA directement dans les groupes d’onglets de Chrome.

Vous allez pouvoir interroger Gemini sur vos groupes d’onglets dans Chrome

Ces derniers mois, Google a musclé l’intégration de Gemini dans son navigateur : l’IA a fait le plein de nouveautés dans Chrome en janvier dernier, puis l’entreprise a introduit une fonction cachée permettant d’interroger Gemini sur n’importe quel élément d’une page web en juin, mais elle a également commencé à tester une barre flottante « Demander à Gemini ».

Cette fois-ci, c’est directement dans les groupes d’onglets de Chrome que s’immisce Gemini via une fonction en cours de test baptisée « Ask Gemini about this group » (que l’on traduit littéralement par « Demander à Gemini à propos de ce groupe »). C’est Windows Report qui l’a repérée dans Chrome Canary.

Pour y accéder, il suffit de faire un clic droit sur un groupe d’onglets : la fonction apparaît alors parmi les options qui s’affichent. Cliquer dessus donne à Gemini l’accès à chacun des onglets du groupe. L’IA peut alors résumer leur contenu sur un nouvel écran appelé « Glic Tab Mode » – ou mode onglet pour Gemini Live in Chrome. C’est depuis cette interface que vous pourrez ensuite poser des questions à l’IA sur les onglets du groupe, mais également lui demander d’en épingler de nouveaux ou d’en désépingler.

Que vous ajoutiez ou supprimiez un onglet du groupe, la synchronisation avec Gemini devrait se faire en temps réel. Pour le moment, il s’agit d’un test : pour profiter de Demander à Gemini à propos de ce groupe, l’activation d’un paramètre expérimental (flag) est nécessaire. Il renseigne toutefois sur la compatibilité de cette fonction : elle devrait l’être avec Windows, Mac, Android, Linux et ChromeOS (en attendant Aluminium OS).


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