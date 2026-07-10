Les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 s’exhibent déjà en vitrine de magasin

Après les rendus, nous avons une première photo en conditions réelles des Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8, installés en vitrine dans un magasin en Corée du Sud.

z fold 8 z flip 8
Crédit : GalaxyNote7Recalled / Reddit

Les prochains smartphones pliables de Samsung ont déjà fuité à maintes reprises à travers des rendus et des caractéristiques techniques. Mais nous avons cette fois une photo des trois modèles attendus, les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8, en conditions réelles. Les trois appareils sont côte à côte et le cliché confirme le design qu'on attendait pour chacun d'eux.

“Je n'ai pas pu les prendre en main, mais l'employé a confirmé qu'il s'agissait bien du Fold 8 et m'a demandé de ne pas prendre de photos”, explique l'auteur, qui n'a visiblement pas suivi les consignes qui lui ont été données. Étant donné son pseudo (GalaxyNote7Recalled), on devine qu'il n'est pas du genre à avoir peur de se mettre Samsung à dos. Il précise qu'il a pu voir les mobiles exposés ainsi en vitrine chez un revendeur Samsung en Corée du Sud.

Un premier aperçu du nouveau design du Galaxy Z Fold 8

D'après le cadre de la photo, on sent que c'est le Galaxy Z Fold 8 qui intéressait le plus l'internaute parmi les trois. Et on le comprend. Comme son nom ne l'indique pas, il s'agit en fait d'un tout nouveau modèle. Il est bien moins long et un peu plus large que le Galaxy Z Fold 7, un design qui peut faciliter la manipulation à une main et optimiser le format d'affichage pour le multimédia. C'est le Galaxy Z Fold 8 Ultra, derrière et à droite, qui est le successeur direct du Galaxy Z Fold 7.

À gauche, on voit le Galaxy Z Flip 8, qui ne semble réserver aucune surprise en matière de conception. Les rumeurs concernant l'abandon de la famille des Z Flip se font de plus en plus intenses. Ce modèle pourrait donc bien constituer le dernier de la lignée.

Samsung va officiellement présenter les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 lors d'une conférence Galaxy Unpacked le 22 juillet prochain à Londres. Les précommandes ouvriront dans la foulée de l'annonce.


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