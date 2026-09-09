Des hôtels moins chers en un clic : cette extension Chrome gratuite déniche les meilleurs prix

NordVPN dévoile une extension du navigateur Chrome appelé PriceMice. Gratuite, elle compare les prix des hôtels en ligne pour trouver le meilleur prix. Voici comment elle fonctionne.

Réservation hôtel
Crédits : 123RF

Pour trouver un hôtel le moins cher possible, on s’en remet souvent à des comparateurs ou des outils de recherche spécialisés comme celui de Google. Dans tous les cas, ils ne peuvent qu’afficher les prix du pays dans lequel vous allez effectuer la réservation. Or, on sait que les tarifs ne sont pas les mêmes selon d’où on se connecte. Pour modifier ça, il existe les VPN. Mais comment être sûr de choisir le pays qui permettra de réaliser la meilleure économie ?

Lire aussi – Acheter ses billets d’avion en navigation privée pour payer moins cher, mythe ou réalité ?

C’est là que PriceMice entre en jeu. Développée par NordVPN, cette extension de navigateur est disponible gratuitement sur le Webstore de Chrome. En théorie, elle est aussi accessible dans les navigateurs basés sur Chromium (Brave, Edge, Opera…). Le principe est simple : à l’aide de l’intelligence artificielle, elle va comparer les prix de l’hôtel qui vous intéresse et afficher dans quel pays il faudra vous connecter avec un VPN pour avoir le plus bas.

PriceMice trouve quel pays affiche les meilleurs prix pour réserver un hôtel en ligne

Pour le moment, PriceMice fonctionne uniquement avec le site de réservation Booking.com. Il faut donc commencer par vous y rendre puis chercher un hôtel. L’extension fait apparaître un bouton Find better price sur chaque résultat. En cliquant dessus, un popup s’ouvre sur le côté et PriceMice lance sa recherche. Elle donne ensuite le prix le plus bas qu’elle a trouvé, avec le pays correspondant. Plus qu’à vous y connecter avec votre VPN (pas forcément celui de NordVPN), actualiser la page de Booking et à finaliser la réservation.

NordVPN PriceMice Chrome
Le montant des réductions éventuelles est très variable / Crédits : capture d’écran Phonandroid

Dans l’exemple ci-dessous, l’économie réalisable est de 5 euros, mais nous avons aussi obtenu des différences de 100 ou 200 euros, voire plus. Attention tout de même : dans la mesure où l’intelligence artificielle est à la manoeuvre, elle peut faire des erreurs. Même une fois connecté au bon pays, vérifiez bien que le prix affiché reste le même que celui annoncé par PriceMice.


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