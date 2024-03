Acheter ses billets d’avion en navigation privée pour payer moins cher, mythe ou réalité ?

Contrairement à une idée répandue, la navigation privée et la suppression des cookies ne permettent pas d'obtenir des billets d'avion à des prix plus bas. Des experts et des études économiques approfondies révèlent la réalité derrière ce mythe persistant.

Dans le monde des astuces pour économiser sur les voyages, une rumeur tenace suggère que le fait d'utiliser la navigation privée ou de supprimer ses cookies pourrait influencer à la baisse les prix des billets d'avion. Cette idée, ancrée dans les conseils de nombreux sites dédiés aux voyageurs, repose sur la théorie selon laquelle les compagnies aériennes et les plateformes de réservation ajusteraient leurs tarifs en fonction de l'intérêt manifesté par l'utilisateur pour un vol spécifique, augmentant ainsi les prix pour capitaliser sur cet intérêt.

Cependant, cette affirmation est remise en question par des experts du domaine et des études économiques approfondies. Scott Keyes, un spécialiste reconnu dans la recherche de vols à bas prix, affirme que cette pratique, si elle existait, serait immédiatement dénoncée par les défenseurs des consommateurs. Son expérience dans le secteur et les recherches menées par des économistes de prestige viennent confirmer que les prix des billets d'avion sont influencés par des facteurs bien différents, loin des mythes populaires.

Non, il n’est pas utile de passer en navigation privée pour acheter ses billets d'avion

La croyance selon laquelle la navigation en mode incognito pourrait influencer à la baisse les prix des billets d'avion est tenace. Pourtant, les spécialistes du secteur, à l'instar de Scott Keyes, fondateur de la plateforme de bons plans Going, démentent fermement cette pratique. Les algorithmes des compagnies aériennes sont complexes et prennent en compte de multiples variables, mais le suivi des recherches personnelles n'en fait pas partie. Cet éclairage remet en question de nombreux conseils de voyageurs, souvent partagés sur internet, mais non fondés sur des preuves concrètes.

De plus, une recherche menée par des économistes de renom de Berkeley, Yale et de l'Université de Chicago confirme cette réalité. L'étude détaille que les variations de prix des billets d'avion dépendent essentiellement de la demande globale et non des actions individuelles des consommateurs sur internet. Des applications comme Google Flights peuvent vous indiquer le meilleur moment pour acheter vos billets.

Ainsi, même si des variations de prix peuvent être observées en changeant de mode de navigation, elles résultent plus probablement de la dynamique propre au secteur aérien qu'à une manipulation délibérée par le biais des cookies ou de la navigation privée. De surcroît, il est important de souligner que si une telle pratique de manipulation des prix en fonction des recherches individuelles des consommateurs était avérée, elle relèverait de pratiques commerciales déloyales, voire illégales, allant à l'encontre des réglementations en vigueur protégeant les droits des consommateurs.

Source : gizmodo