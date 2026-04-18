Google lance un outil pour payer moins cher sa nuit d’hôtel

Google proposait déjà de suivre l'évolution du prix d'un vol, la même fonctionnalité est désormais disponible pour une nuit d'hôtel.

Google résumé IA
Crédits : 123RF

À l'approche des vacances d'été, de nombreuses personnes commencent à réserver leurs options de transport et de logement. Google annonce la disponibilité du suivi des prix des hôtels sur Search, une fonction qui existait déjà pour les vols d'avion. Jusqu'ici, la plateforme proposait un outil pour suivre l'évolution des prix des hôtels par ville, permettant par exemple de savoir à quelle période il vaut mieux partir. Désormais, on peut suivre les prix des hôtels individuels.

“Sur ordinateur, rendez-vous dans la section Recherche et saisissez le nom d'un hôtel, puis activez le nouveau bouton de suivi des prix. Sur mobile, vous trouverez cette option dans l'onglet Prix après votre recherche”, explique Google. Une fois le bouton activé, Google vous préviendra lorsqu'une baisse (ou une hausse) de prix est appliquée à l'hôtel qui vous intéresse.

Après les vols, Google suit à la trace les évolutions de prix des nuits d'hôtel

Nous avons testé cette option et pouvons confirmer qu'elle est bien accessible et fonctionnelle en France. “Recevez des informations par e-mail sur les changements de prix aux dates sélectionnées pour cet hôtel”, précise Google à côté du bouton de suivi des prix. Il reste toujours possible de lancer un suivi des prix pour une ville ou une région spécifique plutôt que pour un hôtel en particulier, la nouvelle option vient compléter l'ancienne, pas la remplacer.

suivre prix hotels google
Crédit : Capture d'écran Phonandroid

Par ailleurs, en sélectionnant un établissement et en se rendant dans son onglet « Présentation » ou « Prix », on peut accéder au suivi des prix de l'hôtel si on est connecté à son compte Google. Cette fonctionnalité est pour l'instant réservée aux utilisateurs dont le compte est configuré en anglais ou en espagnol, on espère qu'elle arrivera bientôt en français pour savoir directement si le prix actuel se trouve dans la fourchette haute ou basse.

Google en profite pour faire la promotion de ses autres produits, rappelant que les utilisateurs peuvent créer un itinéraire personnalisé avec le mode IA ou enregistrer leur carte d'embarquement dans Google Wallet.


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