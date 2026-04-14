Booking.com confirme : vos données personnelles ont été volées

Le site de réservations de vols et d'hébergements Booking.com confirme que des pirates ont accédé aux informations privées des utilisateurs. Plusieurs disent avoir reçu des messages utilisant ces dernières pour tenter de les escroquer. Faites très attention.

[Mise à jour du 14/04/2026] Suite à la parution de notre article, Booking nous a fait parvenir le commentaire suivant : “Chez Booking.com, la sécurité et la protection des données de nos clients sont au cœur de nos priorités. Nous avons récemment identifié une activité suspecte impliquant des tiers non autorisés, qui ont pu accéder à certaines informations de réservation de nos clients.

Dès la découverte de cette activité, nous avons immédiatement pris des mesures pour circonscrire l’incident. Nous avons mis à jour les codes PIN des réservations concernées et en avons informé les clients impactés.

Nous pouvons confirmer qu’aucune information financière n’a été consultée depuis les systèmes de Booking.com. Cependant, nous encourageons toujours nos clients à rester vigilants face aux tentatives de phishing. Booking.com ne demandera jamais aux clients de partager leurs informations de carte bancaire par e-mail, téléphone, WhatsApp ou SMS, ni d’effectuer un virement bancaire différent des modalités de paiement indiquées dans leur confirmation de réservation“.

[Article original du 14/04/2026]

Si vous avez récemment réservé un hébergement via le site Booking.com, méfiez-vous. Il est possible que, comme d'autres personnes, vous receviez un mail disant : “Nous vous écrivons pour vous informer que des tiers non autorisés ont peut-être pu accéder à certaines informations relatives à votre réservation“. Le message provient bien de Booking, qui confirme la cyberattaque. Parmi les informations potentiellement dérobées, on trouve les détails de la réservation, l'adresse mail, le numéro de téléphone…

En résumé : “tout ce que vous avez pu partager avec l'hébergement“, précise le site. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sur le réseau social Reddit, plusieurs internautes racontent qu'ils ont récemment reçu des messages via WhatsApp concernant leur réservation. Il s'avère que ce sont des tentatives d'escroquerie très bien ficelées, puisque basées sur les données dérobées. Si l'on n'est pas attentif, il est facile de se faire avoir.

Attention si vous utilisez Booking.com, vos informations privées sont dans la nature

Une personne témoigne : “Ma réservation faisait partie de cette faille de sécurité ; j'ai été contacté par des escrocs via un compte WhatsApp Business. Ils m'ont présenté toutes mes informations (nom, carte de crédit, numéro de téléphone, e-mail, numéro de réservation, dates, hôtel) et m'ont attiré sur un faux site Booking.com en essayant de me faire passer par le système VISA 3D Secure (avec des photos de mon hôtel et tout le reste). J'ai alors remarqué le domaine, j'ai annulé et contacté Booking. Ils m'ont également assuré que tout allait bien et que l'hôtel était en tort“.

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Booking garde donc le même discours qu'au moment de la découverte du piratage. Soyez particulièrement vigilant si vous êtes concerné. En cas de réception d'un message à propos de votre réservation, que ce soit par WhatsApp ou même dans la messagerie officielle de Booking, ne cliquez sur aucun lien affiché et contactez directement le site pour savoir ce qu'il en est.