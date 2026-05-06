Xiaomi propose de remplacer la batterie de ses vieux smartphones par de plus performantes

Remplacer les batteries défectueuses d'anciens modèles n'est pas nouveau, mais Xiaomi va encore plus loin en proposant des batteries à plus forte capacité que celles d'origine.

Après des années d'utilisation et des centaines de cycles de charge, on ne peut pas y couper, la capacité de la batterie diminue. Elle peut se dégrader à 90 % de sa capacité initiale au bout de quelques années, et même jusqu'à 80 % en cas d'usage intensif et prolongé. Une solution pour ne pas racheter un nouveau mobile est de remplacer la batterie, pour qu'il offre de nouveau une autonomie honorable. Généralement, le fabricant propose de la changer pour une autre batterie d'origine. Mais voilà que Xiaomi a eu une autre idée.

La marque annonce que les propriétaires d'un Xiaomi 13, sorti en 2023, peuvent demander un service de remplacement de batterie améliorée. Le modèle standard peut désormais être équipé d'un accumulateur de 4 850 mAh, contre 4 500 mAh initialement. Le Xiaomi 13 Pro peut jouir d'une batterie de 5 361 mAh, au lieu de 4 820 mAh, et le Xiaomi 13 Ultra de 5 500 mAh à la place des 5 000 mAh auxquels les consommateurs avaient jusqu'ici accès.

Xiaomi intègre de meilleures batteries que celles d'origine à d'anciens smartphones

Xiaomi, comme d'autres marques chinoises, a réussi à augmenter sensiblement la capacité de ses batteries sans jouer sur leur taille ces derniers mois, notamment grâce à la technologie basée sur le silicium carbone. Le gain de plusieurs centaines de mAh devrait permettre d'améliorer l'autonomie des smartphones.

L'entreprise prévient tout de même qu'il faut s'attendre à ce que le smartphone prenne plus de temps à charger suivant le remplacement de batterie. C'est tout à fait logique, puisque la puissance de charge n'augmente pas, alors la capacité est plus élevée. Il est aussi possible qu'il faille laisser l'appareil complètement déchargé branché pendant 15 à 30 minutes avant que le voyant de charge ne s'allume. Le mobile peut aussi chauffer légèrement plus pendant un certain temps, le système devant se recalibrer avec la nouvelle batterie, tandis que des applications tierces pourraient afficher la mauvaise capacité.

Une mise à jour logicielle du smartphone peut être nécessaire pour que le remplacement soit effectué. Ce service est proposé en Chine à un prix assez intéressant de 189 yuans, soit environ 23,65 euros. Prochainement en Europe ?


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