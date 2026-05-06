Vous envoyez des photos avec Google Messages ? Cette nouveauté va vous plaîre

Google Messages va ajouter une fonction d'amélioration en basse lumière à son appareil photo embarqué pour nous aider à prendre de meilleures photos.

Google Messages
Crédits : Adobe Stock

Comme sur les autres applications de messagerie, Google Messages permet de prendre une photo en direct pour la partager à un contact. Mais l'appareil photo intégré à l'appli n'est pas aussi efficace que l'application de caméra dédiée sur plusieurs points. Notamment, il est dépourvu de la fonction d'amélioration en faible luminosité, qui augmente la luminosité du flux vidéo de l'aperçu en temps réel. Celle-ci est pourtant bien pratique pour y voir bien clair et aider les utilisateurs à cadrer leur photo. Bonne nouvelle, ce manque ne va pas durer.

Dans la version bêta 20260501 de Google Messages, Android Authority a repéré des lignes de code suggérant que les développeurs s'apprêtent à intégrer l'amélioration en basse lumière pour les aperçus de l'appareil photo au sein de l'application. Une fois que la fonctionnalité sera activée, la luminosité sera ajustée automatiquement en fonction de la lumière ambiante. On devrait mieux y voir dans l'obscurité, permettant de ne pas capturer ses clichés à l'aveugle.

L'expérience de capture photo depuis Google Messages va s'améliorer

Il ne faut pas confondre cette option avec le mode Nuit des appareils photo. Ce dernier permet d'améliorer la luminosité sur le rendu final des clichés. L'amélioration en basse lumière ne concerne que l'aperçu en direct, ce que l'utilisateur voit à l'écran avant de déclencher l'obturateur. Elle est donc seulement utile pour améliorer les conditions de la prise de photo, mais pas leur qualité en basse lumière. Il est par contre possible d'utiliser à la fois le mode Nuit et l'amélioration en basse lumière pour une expérience optimale.

Il existe en outre deux versions de l'amélioration en basse lumière sur Android. La première est une simple solution logicielle (HDRNet) fournie par les services Google Play. Elle applique un post-traitement au flux vidéo et est compatible avec un grand nombre d'appareils. La seconde est à privilégier, mais n'est pas disponible sur tous les smartphones. Il s'agit du mode d'exposition automatique optimisé en basse lumière, qui agit directement au niveau matériel, plus précisément sur le processeur de signal d'image (ISP). Le mobile doit tourner sous Android 15 minimum et le fabricant doit assurer la prise en charge dans la couche d'abstraction matérielle pour y avoir accès, ce qui demande de plus grands efforts de développement.


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