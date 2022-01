Alienware Nyx : et si vous aviez votre service de jeu en streaming à la maison ?

À l’occasion du CES de Las Vegas, Dell a présenté un nouveau concept pour sa gamme Alienware. Ce concept s’appelle Nyx. Et il reprend certains concepts du cloud gaming pour les adapter à un usage local. Le but : offrir aux gamers la possibilité de jouer où ils veulent tout en utilisant la puissance de calcul de leur PC gamer. Explications.

Imaginons cette situation. Vous souhaitez jouer à l’un des derniers jeux qui viennent de sortir. Un jeu « AAA » d’un grand studio, comme Halo Infinite de 343 Industries, un titre que nous avons testé en fin d’année dernière à l’occasion de son lancement. Pour en profiter, vous avez deux solutions. Soit avoir le matériel adéquat chez vous. Une Xbox Series X par exemple. Soit être abonné à un service de cloud gaming, ici le Xbox Game Pass Ultimate.

Dans un cas, vous êtes tributaire du matériel et de sa localisation dans votre habitation. Un PC gaming ou une console de jeu, cela ne se trimballe pas sous le bras. Alors que vous aimeriez bien pouvoir jouer de temps en temps dans votre chambre où il n’y a ni console ni ordinateur. Dans l’autre cas, vous êtes tributaire de votre connexion Internet. Le cloud gaming déporte vers des serveurs distants la puissance de calcul, vous permettant de jouer avec des appareils qui ne le supporteraient pas normalement.

Alienware invente un système de jeu en streaming domestique

Dans chaque cas, il y a donc une condition technique qui peut avoir une conséquence sur vos performances en jeu (nous parlons notamment des parties en multi où le moindre ralentissement peut être fatal). Dell a donc imaginé un système qui « offrirait le meilleur des deux mondes ». Une puissance de calcul déporté afin d’alléger le support de gaming et désolidariser le joueur de son PC. Et un système local qui réduit le besoin en bande passante et les temps de latence.

Ce système s’appelle Nyx et il a été présenté par Alienware, la division gaming de Dell, lors du CES de Las Vegas. Nyx n’est pas une nouvelle console ou une simple manette, même si la manette que vous pouvez voir sur les visuels qui accompagnent cet article semble être intimement liée. Il s’agit d’un système logiciel qui lie un PC local à une application. Le PC va continuer d’héberger les parties. Et l’application va se connecter au PC pour récupérer un flux vidéo. Du cloud gaming domestique. Et l’application pourrait être compatible avec Android, iOS, des navigateurs web ou encore des SmartTV : tout est possible.

Avec Nyx vous pouvez reprendre une partie suspendue n'importe où

Le système gèrera bien évidemment les parties suspendues, permettant ainsi au joueur de changer d’écran ou de support quand il le souhaite, sans pour autant perdre sa progression. Il gère également les sessions multiples. Cela veut dire qu’il est capable de gérer plusieurs parties en même temps (jusqu’à 4). Les limites du système dépendront évidemment des caractéristiques techniques du PC hôte, mais aussi de la configuration du réseau local.

Enfin, le système est compatible avec tous les jeux, qu’ils aient été achetés sur le Microsoft Game Store, sur l’Epic Game Store, sur GOG ou sur Steam. C’est la beauté du système face à certaines solutions de cloud gaming, même GeForce Now qui est pourtant la plus ouverte du marché actuellement. Nyx est encore un prototype. Il ne s’agit donc pas d’un produit qui sera commercialisé (du moins, pour l’instant).

Jeu en streaming local : une idée qui n'est pas nouvelle

L’idée qui soutient Nyx n’est pas nouvelle. Elle est d’ailleurs d’ores et déjà utilisée dans des produits commerciaux ou des logiciels déjà en fonctionnement. Nous parlons d’une part de Steam Link (à ne pas confondre avec le Steam Deck) qui permet de jouer à distance à un jeu hébergé sur un PC. Il suffit pour cela d’un matériel compatible. Les Shield de Nvidia sont nativement compatibles. Et une application existe sur Android, Windows, Mac, Linux, et iOS. Certaines Smart TV de Samsung sont également compatibles.

Et nous parlons d’autre part de Remote Play des PlayStation 3, 4 et 5. Là encore, la console gère le jeu et envoie le flux audio et vidéo à une application distante, laquelle est compatible PSP (avec la PS3 seulement), PSVita (PS3 et PS4 seulement), Windows, Mac, iOS et Android (PS4 et PS5). Notez d’ailleurs que le Remote Play de Sony fonctionne aussi hors de chez soi. C’est classe.