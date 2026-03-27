Wikipédia ne veut pas devenir Grokipedia et bannit les articles générés par IA

Wikipédia a mis à jour ses politiques relatives à l'écriture d'articles avec l'aide de l'IA. La plateforme a décidé d'interdire cette pratique, car les modèles de langage ont tendance à enfreindre ses règles fondamentales.

IA rajoute du travail
Crédits : 123RF

Wikipédia dit non à l'usage de l'IA pour l'écriture de ses articles. Dans une nouvelle version de ses directives de contenu, l'encyclopédie en ligne précise quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques que peuvent adopter les contributeurs avec l'IA générative. “Les textes générés par les grands modèles de langage enfreignent souvent plusieurs règles fondamentales de Wikipédia relatives au contenu. C’est pourquoi leur utilisation pour générer ou réécrire le contenu des articles est interdite”, fait savoir la plateforme.

Quelques exceptions d'usage avec parcimonie de l'IA sont toutefois prévues. Les rédacteurs sont autorisés à utiliser des outils linguistiques pour suggérer des corrections aux textes qu'ils ont écrits manuellement. Ces modifications recommandées par l'IA peuvent être intégrées à la production finale seulement après relecture humaine. Wikipédia insiste sur le fait que les corrections ne doivent pas introduire de contenu original. “La prudence est de mise, car ces outils peuvent aller au-delà de ce qui leur est demandé et modifier le sens du texte au point de le rendre non conforme aux sources citées”, prévient Wikipédia.

Wikipédia fait tout le contraire de Grokipedia

Autre cas d'utilisation possible de l'IA : la traduction d'un article Wikipédia pour le rendre disponible dans une autre langue. Mais là encore, des restrictions s'imposent. Le contributeur doit disposer d'une connaissance suffisante de la langue source et de la langue cible pour garantir l'exactitude de la traduction. Le texte traduit généré doit donc être relu avec minutie.

Avec la démocratisation de l'IA générative, Wikipédia a rapidement été alimenté par des articles de faible qualité, générés par IA et ne citant pas leurs sources. Un enjeu pour la plateforme est de supprimer rapidement ce type de contenus, mais avec un équilibre : il ne s'agit pas d'avoir la main trop lourde et de sanctionner des contributions légitimes.

Il y a quelques mois, Elon Musk a lancé Grokipedia, son alternative à Wikipédia avec des contenus générés par IA. Sans surprise, Grokipedia est truffé de fausses informations et semble adopter des positions politiques proches de celles de Musk.


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