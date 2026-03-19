Victoire pour Elton John, Paul McCartney et Coldplay face à l’intelligence artificielle

Plusieurs milliers d'artistes mobilisés contre une proposition de loi au Royaume-Uni ont gagné une bataille face à l'IA. Mais la guerre n'est pas encore terminée, le gouvernement veut toujours statuer sur la technologie.

Elton John
Crédits : 123RF

Il est trop tard pour prévenir, mais la guérison est toujours possible. Ce n'est un secret pour personne : les modèles d'intelligence artificielle se sont allègrement servis dans les millions d’œuvres protégés par des droits d'auteur, mais sans payer ces derniers. Plusieurs artistes et représentants ont depuis mené des actions en justice à ce propos, avec succès le plus souvent. Cette fois-ci, il était question d'empêcher la promulgation d'une loi au Royaume-Uni.

Début 2025, le pays annonce son intention de devenir un genre de laboratoire pour les technologies d'IA. Le but est d'attirer les entreprises pour qu'elles puissent tester leurs produits sur le territoire avant la mise en place d'une régulation quelconque. Un projet de loi se met en place pour continuer sur cette lancée. Il prévoit d'autoriser les IA à accéder aux œuvres protégées sans permission préalable. C'est à l'auteur d'indiquer qu'il ne le souhaite pas. Forcément, ça ne plaît pas.

Les artistes remportent une bataille importante face à l'IA

Rapidement, plus de 400 artistes signent une lettre ouverte au gouvernement pour indiquer leur refus catégorique. Parmi les signataires, on trouve Paul McCartney, Dua Lipa, Coldplay ou encore Elton John. En parallèle, 10 000 écrivains et écrivaines publient un livre “vide” en guise de protestation. Ces efforts ont porté leurs fruits : le gouvernement britannique accepte de revoir sa copie. L'idée initiale “n'est plus la piste privilégiée“, indique Liz Kendall, ministre des Technologies et de l'Innovation.

Le combat est cependant loin d'être terminé. Le Royaume-Uni veut définitivement devenir cette terre d'accueil pour les technologies IA et, à terme, un “leader mondial” dans ce secteur. “Nous agirons dans l'intérêt de l'ensemble de l'économie britannique, y compris de nos industries créatives et du secteur de l'intelligence artificielle au Royaume-Uni“, affirme la ministre. Elle promet aussi d'aider les artistes à “maîtriser l'utilisation de leurs œuvres“. Reste à voir quelle forme cela prendra, et si les ayants droit seront satisfaits.

Source : Les Echos


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