Cyberpunk 2077 : les indices autour de la version next-gen se multiplient

Selon le journaliste Tom Warren, la version next-gen de Cyberpunk 2077 est déjà en cours de déploiement sur PS5 et Xbox Series X. Sur la console de Microsoft, le jeu a désormais la mention “Optimisé pour la Xbox Series S et Series X”. Une découverte qui tombe pile avant l'annonce attendue de CD Projekt RED prévue à 16h ce mardi 15 février 2022.

Comme vous le savez peut-être, de nombreuses rumeurs s'accordent pour dire que la version next-gen de Cyberpunk 2077 débarquera sur PS5 et Xbox Series X/S en février 2022, après plusieurs mois de report. D'ailleurs, le titre de CD Projekt changerait de nom pour l'occasion : Cyberpunk 2077 Samurai Edition. Il faut toutefois prendre cette précision avec des pincettes, faute de confirmation officielle.

Mais justement, nous n'aurons pas à l'attendre longtemps. En effet, le studio polonais a donné rendez-vous aux joueurs pour un livestream à 16h ce mardi 5 février 2022. On ne sait pas encore quels seront les sujets abordés par CD Projekt, et de nombreux indices laissent à penser que la version next-gen du titre sera au centre de l'évènement.

Comme le dévoile le journaliste Tom Warren de The Verge, la version nouvelle génération de Cyberpunk 2077 est déjà en cours de déploiement sur Xbox Series X/S. Le jeu dispose enfin de la mention “Optimisé pour la Xbox Series X et Series S”, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors.

La version next-gen de Cyberpunk 2077 se précise

Par ailleurs, une publicité espagnole a attiré l'attention de nombreux utilisateurs sur Twitter. Selon elle, une version d'essai gratuite de Cyberpunk 2077 est disponible dès maintenant. Pour l'instant, nous n'avons trouvé aucune trace de cette démo sur le PS Store. Néanmoins, il a été annoncé que CD Projekt compte vendre la mouture next-gen en version physique et en dématérialisé. De fait, proposer une démo gratuite pour inciter les possesseurs de PS5 et de Xbox Series X à passer à la caisse ne semble pas impossible. Nous en aurons probablement la confirmation cet après-midi lors du livestream du studio.

Pour rappel, les joueurs qui possèdent le titre pourront télécharger gratuitement la mise à niveau next-gen sur PS5 et Xbox Series X. De fait, il est plus que conseillé d'acheter dès maintenant le jeu sur PS4 ou Xbox One à prix réduit (le jeu s'affiche sous la barre des 30 € sur certains sites et en magasin) pour obtenir cette version next-gen à moindre coût. The Witcher 3 doit lui aussi revenir sur PS5 et Xbox Series X dans le cours de l'année 2022.

Source : Wwcftech