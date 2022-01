Cyberpunk 2077 : la version PS5 serait enfin disponible en février 2022

CD Projekt RED pourrait bientôt annoncer la sortie des versions PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk 2077. C’est en tout cas ce qu’affirme le compte Twitter PlayStation Game Size, qui s’est déjà illustré avec des prévisions s’avérant justes concernant les jeux de la console de Sony. Le titre controversé pourrait ainsi revenir en février, au plus tard mars 2022.

Ce serait un euphémisme que de dire que les versions Xbox Series X et PS5 de Cyberpunk 2077 se font attendre. Cela fait plus d’un an qu’on en parle, inutile donc de rappeler que les joueurs consoles ont été particulièrement lésés lors de la sortie du titre. Si l’on devait résumer rapidement la situation : sur PC, les performances sont acceptables — ce qui lui notamment permis d’être l’un des jeux les plus vendus sur Steam en 2021 — il jeu tient la route sur PS4 Pro et Xbox One X, mais sur PS4 et Xbox One, c’est la catastrophe.

Les joueurs ayant eu la chance de se procurer une PS5 ou une Xbox Series X, enfin, profitent certes de la puissance de leur console dernière génération, mais doivent se contenter d’une version du jeu dédiée à leurs ancêtres respectifs. On repassera donc pour tirer pleinement parti de la puissance de sa machine. Cela dit, après plusieurs reports, les versions PS5 et Xbox Series X seraient (enfin) bientôt disponibles. C’est ce qu’affirme le compte Twitter PlayStation Game Size, qui a souvent vu juste concernant les sorties sur la console de Sony.

Sur le même sujet : Cyberpunk 2077 — CD Projekt s’acquitte d’une amende 1,64 million d’euros dans son procès contre ses actionnaires

Cyberpunk 2077 pourrait débarquer sur PS5 le mois prochain

Ce dernier a déniché une nouvelle couverture pour le jeu dans la base de données du PlayStation Store, qui semble indiquer que la version PS5 sera disponible d’ici mi-février prochain, voire mars au plus tard. Aucune nouvelle pour la version Xbox Series X, ce qui paraît assez logique compte tenu de l’auteur de la fuite, mais il n’y a à première vue aucune raison que cette dernière soit lancée plus tard que sa comparse.

Comme toujours, impossible pour l’heure de savoir avec certitude si PlayStation Game Size a vu juste. Toutefois, CD Projekt RED a maintes fois pointé vers une sortie next-gen pour le premier semestre 2022. Cette annonce ne semble donc pas invraisemblable. Qui plus est, d’autres sources affirment que le studio a même donné un autre nom à cette nouvelle version, afin de vraiment marquer le coup : Cyberpunk 2077 Samourai Edition.