The Witcher 3 : une version PS5/ Xbox Series arrive avec du contenu inspiré de la série Netflix

The Witcher 3 va avoir le droit à une nouvelle édition adaptée aux consoles nouvelle génération, c’est-à-dire la PS5 et la Xbox Series X. Du nouveau contenu inspiré par la série Netflix y sera ajouté. Elle sortira avant la fin de l'année.

Six ans après sa sortie initiale, The Witcher 3 va connaître une seconde jeunesse. En effet, le RPG développé par CD Projekt va avoir le droit à une version spécialement optimisée pour la PS5 et la Xbox Series X. Prévue pour la fin de l’année, cette édition proposera meilleurs graphismes, des effets de lumière améliorés mais aussi des temps de chargement absents. Bien entendu, elle comprendra tous les DLC sortis jusque-là, dont les deux extensions Hearts of Stone et Blood and Wine. Elle sera offerte à ceux qui disposent déjà du jeu sur PS4 et Xbox One.

Lors de la Witchercon qui s’est déroulée ce week-end, CD Projekt a aussi annoncé l’arrivée prochaine de DLC inspirés par la série Netflix. Ces derniers seront offerts à tous les possesseurs du jeu, et pas seulement ceux qui y joueront sur les consoles next-gen. Pas de date de sortie pour ces DLC (ni même pour la nouvelle édition) mais tout arrivera en 2021. Le développeur n’a pas donné la nature de ces nouveaux contenus, mais on peut imaginer des armures ou des skins reprenant l’esthétique de la série. Qui sait, il serait peut-être même possible de faire l’aventure avec la trogne d’Henry Cavill sur Geralt ?

The Witcher Netflix dévoile sa saison 2

La Witchercon a aussi et surtout été l’occasion de découvrir la toute première bande-annonce de la saison 2 de la série Netflix. Comme attendu, elle semble adapter le premier livre de la saga du sorceleur, Le Sang des Elfes, mais prévoit aussi quelques aller et retour dans le passé, comme la première saison. Elle sera disponible sur Netflix le 17 décembre prochain, soit deux ans après la première saison.

Une convention chiche en annonces, donc. Pour ce qui est d’un éventuel quatrième épisode à la saga vidéoludique, il faudra encore se montrer patient.