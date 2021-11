Cyberpunk 2077 arrive sur PS5 et Xbox Series X début 2022, il sera gratuit pour ceux qui ont déjà le jeu

Cyberpunk 2077 aura prochainement le droit à sa version next-gen dédiée à la PS5 et à la Xbox Series X. Elle arrivera dans le courant de l’année 2022 et sera gratuite pour tous les possesseurs du jeu. The Witcher 3 aura lui aussi le droit à sa version améliorée.

Cyberpunk 2077 est entré dans l’histoire du jeu vidéo pour son lancement catastrophique fin 2020. Malgré de bonnes ventes, le titre de CD Projekt traîne une mauvaise réputation à cause de ses bugs et de ses soucis d’optimisation, surtout sur consoles. Un an plus tard, le studio continue de travailler sur son bébé et si le titre est encore douteux sur PS4 et Xbox One, il est dans un état respectable sur PC.

Le studio doit maintenant penser à la suite. CD Projekt a ainsi dévoilé ses plans pour la version next-gen de Cyberpunk 2077. Initialement prévue pour début 2021, elle a pris du retard, les développeurs préférant se concentrer sur la correction des bugs existants. Elle arrivera finalement au premier trimestre de l’année 2022.

Cyberpunk 2077 next-gen arrivera début 2022

Si vous avez (malheureusement) acheté le jeu sur PS4 ou Xbox One à l'époque et que depuis vous êtes passé sur PS5 ou Xbox Series X depuis, sachez que cette nouvelle version sera gratuite pour vous. Elle apportera différentes choses, comme des graphismes améliorés (avec ray-tracing) ou encore des temps de chargement annihilés. En ce qui concerne les contenus supplémentaires, les fameux DLC annoncés, il faudra encore attendre un peu.

A noter que The Witcher 3 (2015) aura lui aussi le droit à sa version next-gen dans le courant de l’année. Elle sera disponible sur les nouvelles consoles ainsi que sur PC au cours du deuxième trimestre 2022. Il s’agira de la Complete Edition, donc avec tous les DLC inclus.

CD Projekt promet de continuer à soutenir Cyberpunk 2077 au fil du temps, notamment en développant du contenu supplémentaire. En parallèle, le studio a annoncé travailler sur de nouveaux jeux, mais n’a pour l’instant pas donné de détail sur ce sujet.

Si le développeur été beaucoup critiqué pour sa communication désastreuse après la sortie de Cyberpunk 2077, on ne peut que reconnaître sa persévérance pour offrir un titre conforme aux promesses, là où d’autres auraient complètement abandonné.